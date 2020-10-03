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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.20 16:45

Ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в праздничные мероприятия в честь 104-летия Мурманска

Сегодня мурманчане отмечают 104-ю годовщину со Дня основания города-героя Мурманска.

XI традиционный мотопробег в честь Дня города в этом году организован по новому маршруту. Колонна мотоциклистов парадным строем проследовала от площади им. Миронова в городе Кола через новую развязку с федеральной трассы Р-21 «Кола» на аэропорт, далее по Восточно-объездной автодороге, улице Кооперативной, проспектам Кольский, Ленина, Героев-североморцев, улице Александрова. Финишировали участники мотопробега у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», где прошёл торжественный митинг.

— Сегодня закрытие мотосезона и очень важно, что традиция ежегодного мотопробега, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, сохранилась и в этом году. Людям нужен праздник и я счастлив, что у нас это получилось, — отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. — Этот год у нас особый, мы отмечаем ещё и 75-летие Великой Победы, поэтому вдвойне приятно, что мотопробег заканчивается возложением цветов. И сегодня мы ещё раз вспоминаем о том, что мы победили в этой страшной великой войне.

В марафоне принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

— Это мой первый мотопробег. Очень интересные впечатления, драйв, сплоченность людей. Старт из Колы и финиш в городе Мурманске — это правильная традиция, мы её будем сохранять. Это ещё более важно сегодня в канун 104-й годовщины со Дня основания города Мурманска, в юбилейный год города Колы и в юбилей великой нашей Победы. Я поздравляю всех с этим праздником, желаю здоровья и быть всегда на коне.

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в проведение массовых мероприятий. В связи с ограничениями празднование Дня города-героя Мурманска в 2020 году организовано в новом формате.

Вечером для жителей и гостей заполярной столицы на экранах в каждом округе города (площадь Пять Углов, зона отдыха «Семёновское озеро», площадь в районе дома № 101 по проспекту Кольскому) будет транслироваться большой концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманска и области. Запись праздничных выступлений также опубликована на сайте администрации города Мурманска и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По окончании программы, в 20 часов в центре города будет запущен праздничный фейерверк.

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