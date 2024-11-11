Ситуация с вывозом ТКО с контейнерных площадок Мурманска стабилизирована

В минувшую неделю в Мурманске были зафиксированы срывы графиков вывоза твёрдых коммунальных отходов в ряде микрорайонов города и, как следствие, факты переполнения контейнеров ТКО. Причина срывов – это обильные снегопады в прошлые выходные, которые существенно затруднили работу мусоровывозящих компаний.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», подъездные пути, ведущие к контейнерным площадкам, были блокированы, а выкатка контейнеров к месту погрузки по снежной каше невозможна без риска повреждения самих контейнеров. Кроме того, по объективным причинам увеличилось время транспортировки собранных ТКО к месту дальнейшей обработки. В результате мусоровывозящая компания, обслуживающая Мурманск, не укладывалась в отведенные действующими санитарными нормами и правилами сроки с 7 до 23 часов.

В соответствии с российским законодательством региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для организации работы системы обращения с ТКО обязан провести открытый конкурс и заключить договоры на вывоз отходов с победителями конкурса. В дальнейшем региональный оператор оплачивает их работу из средств, собранных с юридических и физических лиц за оказанную услугу. К конкурсу допускаются только компании, имеющие опыт работы в сфере и необходимую специальную технику.

К сожалению, у подрядной организации, обслуживающей областной центр, не хватило запаса прочности для работы имеющимися силами и средствами. Ленинский округ, ввиду наибольшей удаленности от места обработки, и Восточный микрорайон с его сложным рельефом регулярно «страдали» из-за срывов графиков вывоза ТКО. Региональным оператором принято решение обратиться к другим подрядчикам для того, чтобы увеличить количество машин и экипажей на маршрутах Мурманска. Это уже позволило стабилизировать ситуацию. Что касается мусоровывозящей компании, то её руководство приняло решение приобрести дополнительную спецтехнику, чтобы снизить риск повторения подобных ситуаций к минимуму.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».