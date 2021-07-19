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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 15:00

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мурманской области стабилизируется

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Мурманской области остаётся напряжённой, однако наметилась её стабилизация, доложил на оперативном совещании в правительстве региона глава минздрава Дмитрий Панычев.

По словам министра, с мая «ковидный» коечный фонд в области увеличился на 1001 койку и составляет на сегодня 1382 койки, из них 999 оборудованы кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ.

На догоспитальном этапе с заболевшими работают 23 спецбригады скорой помощи и 19 амбулаторных патронажных бригад.

По поручению губернатора Андрея Чибиса возобновлено обеспечение бесплатными противовирусными и иными препаратами пациентов с ОРВИ. За счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 54 тыс. пациентов, дополнительно за счёт средств федерального бюджета препараты получили без малого 28 тысяч пациентов с COVID-19.

В регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

На данный момент в области проведено более 1 млн 77 тысяч ПЦР-исследований, с помощью СМС-информирования результаты теста получили около 273 тысячи человек.

В 12 подведомственных региональному Минздраву организациях в 20 муниципалитетах работают 29 прививочных бригад. Всего в регионе привиты более 155 тысяч человек, что составляет порядка 45% от плана. Через ЕПГУ и региональный медицинский портал на прививку записаны более 40 тысяч человек

Дмитрий Панычев особо отметил, что на прошедшей неделе в Мурманске был организован выездной пункт вакцинации в Ледовом дворце, в котором четыре мобильные бригады работают ежедневно с 10.00 до 21.00.  Пациенты принимаются без записи, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. За выходные, сообщил министр, в Ледовом дворце привито 720 человек.

В свою очередь губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию заболеваемости, ежедневный прирост по-прежнему высок.

«Перед нами стоит задача – максимально оперативно всех привить. Очень хорошо, что в Ледовом дворце заработал большой прививочный пункт. Прошу всех жителей Мурманска, которые ещё не получили прививку, либо через запись, либо через посещение пункта это сделать», - призвал земляков глава региона.

Андрей Чибис поручил областному Минздраву держать на контроле необходимый запас коек и лекарств и прилагать все усилия к тому, чтобы переломить эпидситуацию к лучшему, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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