«Ситуация сейчас требует максимальной собранности. Угрозы и риски нарастают», - губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба с участием соединений вооруженных сил и Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, правоохранительных органов, представителей бизнеса. Участники обсудили дополнительные меры и инструменты защиты от различных угроз и чрезвычайных ситуаций, усиление координации между всеми службами и организациями.

«Ситуация сейчас требует максимальной собранности. Угрозы и риски нарастают — противник все чаще пытается атаковать объекты на территории страны. В этих условиях наша общая задача — повысить уровень защищенности стратегических предприятий региона. Важно понимать: безопасность — это зона ответственности не только государства. Бизнес также должен активно включаться в эту работу», — подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что на этой неделе в закрытом режиме выезжал на ряд объектов региона. Вместе с начальником Управления ФСБ России по Мурманской области Андреем Потоцким проверили, как выстроена система защиты на местах. Кроме того, в регионе регулярно проводятся заседания антитеррористической комиссии, силовые ведомства на постоянной основе отрабатывают действия на учениях.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили готовности к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах ТЭК.

«Это и реагирование на инциденты, и восстановление инфраструктуры, и наличие необходимых ресурсов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Главная задача — обеспечить безопасность людей и стабильную работу региона в любых условиях», — отметил Андрей Чибис.

