Ситуация в ДНТ «Кильдинское» находится на контроле центрального аппарата МЧС России

Вчера и сегодня в ходе рабочей поездки в Мурманскую область директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло посетил ДНТ «Кильдинское».

Представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, оперативная группа ЦУКС, инспекторы Центра ГИМС находятся непосредственно на месте чрезвычайного происшествия. Также задействованы силы и средства спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, областной аварийно-спасательной службы, сотрудники МВД.

В общей сложности привлечены 20 человек личного состава, 7 единиц техники и 5 плавсредств.

Для предоставления жилья пострадавшим от паводка жителям дачного товарищества был развернут пункт временного размещения, однако потребности в нём не было замечено.