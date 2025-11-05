Ситуация в экономике региона остаётся стабильной: правительство Мурманской области представило прогноз социально-экономического развития региона

Правительство Мурманской области представило в областную Думу прогноз социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Он составлен в том числе с учетом динамики работы базовых комплексов экономики, а также реализации инвестиционных проектов на территории региона, которые поддерживают уровень занятости и создают новые рабочие места, поддерживают и укрепляют экономику, способствуют развитию городов и поселков Мурманской области.

Прогнозом предусмотрено дальнейшее развитие экономики с учетом продолжающейся переориентации на новые экспортные рынки и влияния антироссийских санкций. В документе отмечено, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, в целом ситуация в экономике региона продолжает оставаться стабильной. Предприятия региона продолжают отвечать на новые вызовы в области сбыта готовой продукции, поставок ресурсов и оборудования.

В 2026 году прогнозируется рост валового регионального продукта до 1,3 трлн рублей или до 2,0 млн рублей на душу населения. В 2026 – 2028 годах рост ВРП выйдет на темпы на уровне 101,3 – 102,3% в год и к концу прогнозного периода превысит уровень 2024 года на 4,1%.

Индекс промышленного производства в 2026 году будет обеспечиваться ростом во всех укрупненных секторах промышленности и составит 101,4%. Объем отгруженной продукции возрастет до 1,1 трлн рублей. В 2026 - 2028 годах рост промышленного производства прогнозируется на уровне в среднем на 2,0% за год.

Объем инвестиций в основной капитал в 2026 году может возрасти до более 350 млрд рублей, а к 2028 году – до более 400 млрд рублей со среднегодовым темпом роста 101,3%.

В числе ключевых инвестиционных проектов Мурманской области: комплексное развитие Мурманского транспортного узла, создание судоремонтного кластера; развитие производства АО «Ковдорский ГОК» и ресурсной базы Кировского филиала АО «Апатит»; реализация проекта «Рудник Северный. Вскрытие и отработка запасов до 730 горизонта» и второй очереди строительства горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей», реновация и развитие Мурманского морского рыбного порта.

Кроме того, начата разработка концепции проекта создания в регионе промышленного парка; реализуются проекты по разработке перспективных российских месторождений литиевых руд на территории Мурманской области, прорабатывается реализация проекта по модернизации уникального предприятия для развития всей отрасли редких и редкоземельных металлов.

Продолжается работа по вопросу газификации Мурманской области магистральным природным газом. Это ключевое решение, поддержанное Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, позволит создать уникальные условия для реализации инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств и отраслей.

В 2026 году на фоне ведения работ по новым проектам объём строительных работ увеличится до более 60 млрд рублей, или до 104,4% к уровню 2025 года. В 2028 году значение показателя возрастет до более 70 млрд рублей. Отметим, что в январе – августе 2025 года введено в эксплуатацию 81,6 тысячи кв. метров общей площади жилых помещений, или 140% к уровню аналогичного периода 2024 года. В целом за 2025 год запланировано к вводу в эксплуатацию 111,4 тысячи кв. метров общей площади жилья (154,4% к уровню 2024 года). В 2026 году будет продолжаться реализация масштабных проектов жилищного строительства, а также программ стимулирования жилищного строительства, объемы ввода жилья увеличатся до 114,6 тысячи кв. метров. Всего за период 2026-2028 годов планируется ввести более 356 тысяч кв. метров.

Туристический поток в Мурманскую область также продолжит расти – и в 2026 году может составить более 870 тысяч человек (рост на 10%). В прогнозном периоде продолжится создание новых маршрутов, развитие зон для наблюдения за северным сиянием. Ожидаемый рост числа посетителей Мурманской области к 2028 году составит порядка 39,8 %.

В 2026–2028 годах при условии стабильной экономической ситуации, а также реализации мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона на фоне действия преференциальных режимов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» ожидается рост показателей уровня жизни жителей Мурманской области.

Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на рекордно низком уровне. По прогнозу, в 2026 году численность зарегистрированных безработных на конец года снизится на 5,9% и составит порядка 1,6 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы ожидается на уровне 0,5%, общей безработицы – 2,3%.

В документе также приводятся ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2025 год.

Социально-экономическая ситуация в Мурманской области отмечается относительно стабильной работой ключевых секторов экономики, при этом в отдельных сферах отмечаются последствия влияния антироссийских санкций. Так, снижение производства в обрабатывающей промышленности, обусловленное внешними факторами, оказало негативное влияние на формирование индекса промышленного производства в металлургии, пищевой промышленности и судоремонте. Ограничения, введенные антироссийскими санкциями, в целом, повлекли негативные последствия для рыбной отрасли. При общем росте среднедушевых денежных доходов населения, средней начисленной заработной платы и фонда оплаты труда отмечается замедление темпов их роста по сравнению с 2024 годом. С учётом уровня инфляции и её волатильности в течение 2025 года незначительно снижены физические объёмы показателей потребительской активности населения, при сохранении их прироста в текущих ценах.

Вместе с тем, в целом ситуация в экономике региона продолжает оставаться стабильной. Проблемы, с которыми столкнулся бизнес во всей стране по замещению импортных составляющих в производственных цепочках и комплектующих, поиску альтернативных транспортных маршрутов, решаются и будут решаться, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.