Ситуация в регионе остаётся сложной, но все необходимые меры и властями, и энергетиками оперативно принимаются

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня провёл рабочее совещание с коллегами из профильных блоков правительства, представителями компаний и организаций по текущей погодной ситуации: обстановке на дорогах и вопросам ЖКХ.

Глава региона подчеркнул, что погодные условия остаются сложными, и такая ситуация, по прогнозу синоптиков, сохранится до воскресенья. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

«Ситуация в регионе остаётся сложной. Ночью и утром был снегопад, налипание, метель, порывистый ветер до 28 м/с. Температура вокруг нуля — соответственно, гололедица и ухудшение состояния дорог. Были зафиксированы отключения электроснабжения по ряду населенных пунктов, с утра коллеги этим занимались, прошел штаб по безопасному электроснабжению. И сейчас мы послушаем всех коллег, в том числе по теме дорожной обстановки, какая ситуация, какие нужны дополнительные решения», – обратился глава региона к присутствующим.

Губернатор отметил, что утром также был перекрыт ряд дорог, часть из них уже открыты, техника активно работает.

«Убедительно прошу всех автолюбителей, водителей по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, а кто уже в дороге – быть крайне внимательными и аккуратными с учетом погодных условий», – подчеркнул Андрей Чибис.

По своим направлениям работы доложили представители ряда ведомств.

Представитель ГУ МЧС России по Мурманской области сообщил о готовности группировки сил и средств для ликвидации ЧС, подвижных и мобильных пунктов обогрева.

Как отметила заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, на региональных дорогах продолжает работу уборочная техника. Идет оперативный мониторинг ситуации, принимаются меры по закрытию и открытию трасс, работе аэропортов и железнодорожного транспорта. Подробная информация оперативно публикуется на ресурсах регионального Минтранса и оперативного штаба.

Глава города Мурманска Иван Лебедев сообщил, что на дорогах областного центра в круглосуточном режиме работает 105 единиц техники, идет расчистка и вывоз снега.

Аварийные отключения электроснабжения были в Заозерске и Видяево – работы по восстановлению успешно завершены; в ряде населённых пунктов ЗАТО Александровск, Кольского округа, Мончегорска, Печенгского округа, Никеля работают аварийные бригады. Кроме того, при возникновении аварийных ситуаций организован переход на резервные источники электроснабжения, ресурсные организации организовывают оперативную доставку дизель-генераторов и дополнительного оборудования. Подробнее о проводимых работах рассказали представители компаний.

Усилены силы и средства региональной Госавтоинспекции, готовы к оперативному реагированию при необходимости.

В школах, где это необходимо, занятия отменены или переведены в дистанционный формат.

«С точки зрения утренних и нынешних докладов все оперативно отреагировали на инциденты. Погода сложная, где-то перехлесты проводов – были приняты правильные решения по отключению этих линий и переходу на дизель-генераторы. Все необходимые меры и властями, и энергетиками оперативно принимаются. Нужно завершить исправление, какая помощь нужна – совместно отработать. По дорогам внимательно следить за погодными условиями, когда они позволяют – быстро открывать. Главное, чтобы вся необходимая техника для очистки была задействована. Задача глав муниципалитетов – максимально оперативно очистить дороги и тротуары. Ряд вопросов – это ТСЖ и управляющие компании, но координация работы, где-то помощь с заходом техники с учетом объема выпавшего снега – это ваша зона ответственности. Прошу внимательно следить за погодными условиями и своевременно предпринимать необходимые меры. И ещё раз прошу обратить максимум внимания на координацию работы», – подчеркнул губернатор.