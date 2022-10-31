Ситуацию продолжаю держать на контроле: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в ЗАТО город Заозерск

Глава регионального парламента осмотрел территорию, прилегающую ко второму корпусу школы №289.

В ходе одной из поездок парламентария выяснилось, что федеральным проектом не предусмотрены расходы на её обустройство. После обращения к губернатору области дополнительные средства на эти цели были выделены.

- Как и планировалось, здесь заменено асфальтобетонное покрытие, по периметру установлено ограждение и светодиодные светильники уличного освещения. Кроме того, для повышения уровня безопасности, появились камеры внешнего наблюдения, - отметил Сергей Дубовой. – Теперь учебное заведение полностью соответствует современным стандартам.

Парламентарий проверил дворовые территории, которые в этом году также обновились. Во время их последнего посещения были высказаны замечания по поводу недостаточного уличного освещения. На сегодняшний день недочёты устранены – во дворах установлены и работают дополнительные светильники.

Сергей Дубовой проверил и ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

- В настоящее время завершено обустройство парковочных мест и пешеходных дорожек вокруг здания, подрядчик перешёл к отделке внутренних помещений ФОКа, - сказал депутат. – На этом этапе также предстоит большая работа, учитывая, что полностью объект должен быть сдан в декабре этого года. Ситуацию продолжаю держать на контроле, тесно взаимодействуя с профильным министерством.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/25885/