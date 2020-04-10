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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.20 15:15

СК возбудил дело против Мурманского морского пароходства из-за долгов по зарплате

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства ОАО «Мурманское морское пароходство», которое подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом в пятницу сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Мурманское морское пароходство» по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы», - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство пароходства не выплатило заработную плату и другие выплаты 214 сотрудникам за ноябрь 2018 года на сумму свыше 17 млн рублей и 317 сотрудникам за декабрь 2019 года на сумму свыше 18 млн рублей.

Напомним, в 2019 году против экс-гендиректора компании Алексея Глазунова было возбуждено уголовное дело по статье о невыплате зарплаты. Учредитель пароходства Николай Куликов стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.

 

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