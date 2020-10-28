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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 10:30

Скачки курсов валют продолжаются

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются примерно на 2%, данные Американского института нефти (API) о росте запасов в США за неделю сдерживают котировки, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,15% — до 38,72 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 23 октября на 4,6 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что показатель поднялся только на 1,2 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

«Более сильный по сравнению с ожиданиями рост запасов в США спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана «Сета» ослабли», — сообщил агентству «Рейтер» генеральный менеджер отдела исследований «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

До выхода данных API поддерживали цены на нефть опасения вокруг урагана «Сета», который 27 октября обрушился на мексиканское побережье полуострова Юкатан, а затем ослаб до тропического шторма, сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, которая представляет угрозу восстановлению мировой экономики. Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может привести к новым карантинным мерам, что сдержит восстановление экономической активности. В свою очередь, это может отразиться на нефтяном спросе.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,4677 рубля.

По отношению к последней сделке 27 октября доллар подорожал на 15,77 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетала на 1,01 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 12,84 копейки и составил 91,1966 рубля. Тем временем к официальному курсу евро подскочил на 84,14 копейки.

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