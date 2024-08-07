«Скамейка запасных», или Стало известно, кого чаще всего работодатели нанимают из кадрового резерва

Большинство (75%) местных работодателей уже ведут собственную базу кандидатов. Более того, с помощью такого кадрового резерва внешних кандидатов компании сейчас могут нанимать каждого третьего сотрудника. Это стало известно по итогам опроса, который провели аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга «Talantix».

Исследование «CRM-системы» для рекрутинга «Talantix» hh.ru показало, почему соискателям лучше сохранять хорошие взаимоотношения с работодателями, даже если вас не приняли на работу. Компании стали чаще искать новых сотрудников среди тех, с кем общались ранее и даже отказывали после собеседования.

Подбор новых сотрудников становится всё более сложной, долгой и дорогой задачей: сказываются напряжённая социально-демографическая ситуация и высокая межотраслевая конкуренция. Чтобы выстраивать продуктивную тактику найма в сложившихся условиях, работодатели ведут бережную работу с человеческим капиталом: системно отслеживают, собирают и сохраняют все отклики, резюме и контакты соискателей, и формируют внешний кадровый резерв, — своего рода «скамейку запасных».

Большинство (75%) местных работодателей уже ведут собственную базу кандидатов. Более того, с помощью такого кадрового резерва внешних кандидатов компании сейчас могут нанимать каждого третьего сотрудника. Это стало известно по итогам опроса,* который провели аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга «Talantix».

Также стало известно, что особенно часто через внешний кадровый резерв, когда соискатель ранее общался с потенциальным работодателей, но по каким-то причинам не подошёл на ту или иную вакансию, компании сейчас приглашают на работу представителей рабочих профессий, административный персонал, специалистов по продажам, топ-менеджеров и строителей. На производстве, в ИТ-отрасли и в транспорте за счёт внешнего кадрового резерва закрывается каждая десятая вакансия (наглядно на диаграмме).

* - опрос проводился в апреле-мае 2024 года, участие приняли более 200 представителей компаний-работодателей из разных регионов России.