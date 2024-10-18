Скайп-мост связал школьников из Мурманска и Республики Беларусь

Вчера в мурманской модельной библиотеке-филиале №12 собрались ученики младших и средних классов гимназии №10, чтобы в онлайн-формате пообщаться с читателями Централизованной библиотечной сети Быховского района.

Участники скайп-моста с гордостью и уважением вспомнили имена героев, ценой собственной жизни защитивших родную землю во времена Великой Отечественной войны. Рассказали о памятных местах своих городов, задали вопросы и узнали больше друг о друге, о жизни в Мурманске и Быхове.

Как сообщает администрация города Мурманска, историко-патриотическое мероприятие необычного формата прошло в рамках цикла «Никто не забыт, ничто не забыто» и было посвящено 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28667&page=1