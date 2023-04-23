«Сказ о солнце»: победителем Международного конкурса детской рукописной книги стал юный автор из Мурмашей

Почти тысяча юных авторов в этом году приняли участие в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера». Это один из самых массовых ежегодных детских творческих проектов: в разные годы в нём участвовали ребята практически из всех городов и населённых пунктов Кольского полуострова, регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Всего на конкурс «Все краски Севера» в 2023 году поступило 233 книги, приняли участие 951 человек не только из Мурманской области, но и из Алтайского края, Камчатки, Твери, Краснодара, Великого Новгорода, Удмуртии и других регионов. В этом году работы были посвящены как коренным малочисленным народам Севера, природе и экологии Арктики, местной культуре и литературе, так и памятным датам – 85-летию Мурманской области и 55-летию детско-юношеской библиотеки.

Лауреатом премии Гран-при «Малый триумф» XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера» стал ученик шестого класса Мурманского международного лицея Вячеслав Переславцев за книгу «Сказ о солнце» в номинации «Мой сильный маленький народ.

Вячеслав живёт в посёлке Мурмаши Кольского района, любит читать, писать стихи и сказки, интересуется историей своего края и традициями населяющего его с древности народа – саами. Ему всего двенадцать лет, но он уже стал постоянным участником «Международного конкурса детской рукописной книги». В прошлом, 2022году, симпатии жюри завоевала его книга «Метаморфозы». Также в рамках награждения были вручены памятные подарки победителям и призерам в различных номинациях и спецпризы от соучредителей конкурса. С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте областной детско-юношеской библиотеки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в библиотеке также начал работать книжный вернисаж, где можно познакомиться со всеми работами, поступившими на конкурс. Напомним, что в учреждении создан музей детской рукописной книги, который служит для знакомства с лучшими, интересными работами и книгами-победителями конкурса детской рукописной книги, с 1997 года проводимого библиотекой при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru