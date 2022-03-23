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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 14:30

Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года установлен в размере 13890 рублей. Однако на днях Президент РФ анонсировал увеличение МРОТ. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что это значит для работников и соискателей:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. МРОТ может быть также установлен на региональном уровне или в отрасли, но он в любом случае не может быть ниже размера по стране. Если работодатель присоединился к региональному соглашению, то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К региональному соглашению присоединят автоматически, если компания в течение 30 календарных дней после его публикации не направит письменный мотивированный отказ присоединиться к нормативу.

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник отработал полный месяц + выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. За нарушение этого требования работодателю грозят штрафы — от 10000 рублей для ИП и от 30000 рублей для организаций (ст.5.27 КоАП РФ).

Важно! Заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. В МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они идут сверху.

Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.

МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при расчёте больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчётных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ.

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