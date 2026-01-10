Сказка продолжается: главный Дед Мороз страны посетил Мурманск

9 января утром на железнодорожный вокзал Мурманска наконец-то прибыл поезд Деда Мороза.

Напомним, спецсостав с новогодним волшебником и его свитой колесит по России уже полтора месяца, стартовав 19 ноября во Владивостоке и посетив за это время 66 больших и малых городов. Мурманск — 67-я по счёту станция на его пути.

Несмотря на мороз и ранний час, на встречу с Дедом Морозом на вокзал пришли многочисленные маленькие и взрослые мурманчане. Ровно в 9.00 украшенный огнями поезд подошёл к перрону, на котором разыгрался весёлый праздник с участием Гнома, Снеговичка, дуэта зайцев Пушистых и, конечно, Дедушки Мороза и Снегурочки. Вместе со сказочными гостями ребята танцевали, хлопали в ладоши и загадывали желания.

В состав праздничной резиденции вошли приёмная Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-сцена, вагон «Кукольный театр», вагон-лавка с северными сувенирами, вагоны-рестораны, где гости могли попробовать блюда северной кухни, а также вагон «Снежная Королева» с ледяными инсталляциями.

Те, кто заранее приобрёл билеты, смогли попасть на борт поезда, посетить передвижную резиденцию хозяина Нового года, познакомиться со Снежной Королевой, выпить чаю с печеньем, посмотреть кукольное представление и получить подарки.

Стоянка поезда в Мурманске продолжалась несколько часов. За это время его посетили более 2,5 тысячи северян, в том числе дети из социальных учреждений региона.

А днём состав двинулся в южном направлении, чтобы 10 января прибыть к ребятишкам Вологды. 11 января Дед Мороз вернётся домой, в Великий Устюг.

«Поезд Деда Мороза» — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который дарит радость детям всей России пятый год подряд. За все это время состав посетил более 300 городов, преодолел свыше 108 тысяч километров, а встречали его порядка 2 миллионов человек.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31681&page=1