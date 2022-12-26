«Сказки Беломорья на родном говоре» - издание областной «Кировки» вошло в число лучших книг в России

Книга «Сказки Беломорья на родном говоре» краеведа, помора, уроженца села Чапома Терского берега Белого моря Вадима Сурядова удостоена диплома Лауреата Всероссийского смотра информационной деятельности регионов Российской Федерации, итоги которого подвели в Российском Доме народного творчества.

Смотр проводится раз в два года и направлен на выявление лучших информационных проектов в сфере народного творчества по различным номинациям. В этом году он прошел в 14-й раз и был посвящён Году культурного наследия народов России. Всего в оргкомитет поступило 355 издательских проектов и 100 заявок в номинациях «Интернет-ресурсы», «Лидер мнения», «Рекламная компания мероприятия».

Издание «Сказки Беломорья на родном говоре» было создано Вадимом Александровичем совместно со специалистами Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Послушать сказки, вошедшие в издание, любой желающий может на сайте «Кировки».

«В моей книге десять сказок из детства. Все они заканчиваются по-доброму. Их мне рассказывали и напевали мама и бабушка, когда у них выпадала свободная минутка. Я же написал их по воспоминаниям так, как я их слышал», – отметил в предисловии к сборнику Вадим Сурядов.

Сказки, записанные на поморском диалекте, прекрасно проиллюстрировал художник-дизайнер Юрий Ерёмин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной Дворец культуры в течение многих лет ведёт масштабную исследовательскую работу и пополняет региональный реестр нематериального культурного наследия. Познакомиться с коллекцией можно на сайте Дворца культуры.

Фото: https://gov-murman.ru