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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.22 17:00

Сказки народов Севера вошли в собрание всероссийского проекта «Карусель народных сказок»

Сказки народов Кольского Севера вошли в собрание онлайн-проекта «Карусель народных сказок». Проект реализован ассоциацией «Растим читателя» в партнерстве с библиотеками в рамках гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Его цель – популяризация русских народных сказок и сказок народов России.

Проект дает возможность продемонстрировать своеобразие и богатство литературного наследия каждого региона и объединяет усилия специалистов по развитию интереса детей к чтению через знакомство с лучшими сказками народов России. Лучшие проекты, отобранные экспертным советом, были включены в программу Всероссийского фестиваля семейного чтения #ЧитайФестФольклор, который прошёл в декабре 2021 года в гибридном формате.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, фольклорное наследие Заполярья представили три библиотеки региона. Городская детская библиотека Центральной библиотечной системы ЗАТО Александровск представила саамскую сказку «Почему олени живут отдельно от людей», которая рассказывает о жизненном укладе саамов и о том, чем для них ценны олени.

Центральная детская библиотека Оленегорска предлагает посмотреть саамскую сказку о солнце, а Центр культуры и библиотечного обслуживания им. Героя России вице-адмирала М. В. Моцака ЗАТО Заозерск – саамскую сказку «Чахкли» о волшебных человечках, похожих на гномов, которые жили под землей и помогали саамам в трудных ситуациях.

С уникальным собранием народных сказок, включающим 95 видеозаписей, созданных библиотеками из разных уголков России, можно познакомиться на Youtube-канале проекта «Карусель народных сказок».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436871/#&gid=1&pid=1

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