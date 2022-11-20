Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?

18 ноября отмечали День рождения Деда Мороза. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили подборку вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек по всей стране.

Количество таких вакансий в этом сезоне в два раза превышает прошлогодний, причём подобные предложения о работе стали появляться уже в сентябре. Интересно, что артистов на роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль Снегурочки. Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей, а вот Снегурочкам предлагают заметно меньше – 69 тысяч.

Среди требований к новогодним артистам можно выделить не только релевантный опыт работы, но и доброжелательность, артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные навыки. Иногда встречаются более узкие пожелания, например, в Санкт-Петербурге работодатель ждёт от кандидатов на роли Деда Мороза и Снегурочки знание Вселенной Гарри Поттера.

Соискатели тоже проявляют интерес к такой работе – на hh.ru можно встретить несколько сотен резюме Дедов Морозов и Снегурочек, а также аниматоров, рассматривающих среди прочего и эти роли. В своих навыках и качествах потенциальные Деды Морозы часто делают акцент на тембр голоса и наличие бороды, а Снегурочки – на опыт работы с детьми и актёрские способности.

Топ-10 актуальных вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек:

Дед Мороз (актёр), Москва, от 155 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71419372; Актер/Аниматор (Дед мороз), Москва, от 45 000 до 140 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71576501; Актёр (Дед мороз), Уфа, от 60 000 до 120 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/72241540; Аниматор (Дед Мороз), Санкт-Петербург, от 35 000 до 120 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71573114; Артист (Снегурочка), от 50 000 до 90 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71638893; Актёр / Аниматор (Дед мороз), Воронеж, от 55 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71618410; Аниматор (Дед Мороз, Снегурочка), Санкт-Петербург, от 20 000 до 70 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/72234904; Актёр (Дед Мороз и Снегурочка), Уфа, от 28 000 до 40 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/71477656; Аниматор (Дед мороз), Калининград, з/п не указана https://hh.ru/vacancy/72010667;

10. Дед Мороз, Тверь, з/п не указана https://hh.ru/vacancy/72052194.