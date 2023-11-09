Сказочный праздник приходит в Заполярье: 14 декабря начнутся губернаторские новогодние ёлки

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, регламентирующее порядок проведения губернаторских новогодних мероприятий. В соответствии с документом, старт праздничной кампании запланирован на 14 декабря.

В программу празднования войдёт спектакль в Ледовом дворце спорта в Мурманске, на который по традиции пригласят юных северян от 7 до 14 лет, имеющих выдающиеся достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности. Также гостями представления станут ребята из многодетных семей и дети участников специальной военной операции в возрасте от 0 до 18 лет, а также ряд других льготных категорий ребят.

Как и в прошлом году, в рамках новогодней кампании коллективы областных театра кукол и драматического театра отправятся с гастрольными представлениями по региону, чтобы порадовать маленьких зрителей Алакуртти, Кандалакши, Печенги и Заполярного. Программу празднования губернаторских елок завершат показы спектаклей на сцене Мурманского областного театра кукол. Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 29 декабря.

Ледовое шоу уже успело полюбиться юному заполярному зрителю. В этом году губернаторские ёлки в формате ледового шоу и выездных показов спектаклей пройдут в третий раз, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: Фото: https://gov-murman.ru