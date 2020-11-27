Скелет кита из кинофильма «Левиафан» установят в Териберке

Огромный скелет кита из кинофильма «Левиафан» установят в поморском селе Териберка. Губернатор Андрей Чибис вчера поделился новостью с участниками международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве». Известная во всем мире конструкция станет новым объектом притяжения жителей и гостей области.

«Мы нашли скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма «Левиафан». Спасибо нашим коллегам из Правительства Москвы. В ближайшие два месяца перевезем в Териберку всю конструкцию. Уверен, она станет еще одним местом притяжения северян и туристов», – отметил губернатор.

Глава Мурманской области рассказал участникам сессии «Путешествия в российскую Арктику» о крупных инфраструктурных и туристических проектах, реализуемых в субъекте. Териберка – одна из точек развития Севера – до конца 2020 года станет особо охраняемой природной территорией. Андрей Чибис напомнил, что этим летом началась реконструкция участка автоподъезда к небольшому селу на берегу Баренцева моря, также там появился высокоскоростной интернет.

Новый проект, старт которого планируют объявить в новогодние праздники, – «Лыжная стрела». По маршруту Мурманск-Кировск-Мурманск хотят запустить комфортабельный электропоезд. Жители региона, туристы и любители активных зимних видов спорта за несколько часов смогут добраться до популярного горнолыжного курорта Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе выступления Андрей Чибис поделился также планами по реновации портовой территории. К постепенной реализации масштабного проекта «Новый Мурманск» приступят в 2021 году. На месте судоремонтного завода появятся морская набережная и современное общественное пространство с музеем, апарт-отелями, гастрономическим кластером с уникальным северным меню. Ещё один проект, который раскроет туристический потенциал Севера, – «Порт Лиинахамари». В Печенгском районе в рамках ТОР «Столица Арктики» планируется развивать природный туризм, создать инфраструктуру для захода круизных судов, развития дайвинга и морской рыбалки.

«Весь комплекс мероприятий позволит завлекать туристов в наш регион. Главное, мы видим повышенный спрос на формирование качественной инфраструктуры, открытие новых отелей, кафе с арктической кухней. Туризм для Мурманской области – серьёзный сегмент экономики с гигантским потенциалом. Тот льготный налоговый режим, который принят для арктических территорий, дает нам уникальную возможность создавать другое качество жизни в Арктике», – прокомментировал губернатор.