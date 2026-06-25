Скейт-парка в миниатюре, или Азы управления уменьшенной копией скейтборда

Мурманская областная научная библиотека приглашает мурманчан и гостей города на торжественное открытие скейт-парка в миниатюре. Здесь любой желающий может попробовать себя в роли настоящего экстремала. Вы сможете прокатиться с ветерком и узнать много нового о культуре фингерборда. Профессиональный райдер поведает историю возникновения этого направления, расскажет о его развитии и научит азам управления на уменьшенной копии скейтборда.

27 июня в 18.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие «Фингер Плазы» — скейт-парка в миниатюре.

Представьте себе скейт-парк, где катаются на скейтбордах, самокатах, велосипедах и роликах, исполняя умопомрачительные трюки. А теперь представьте всё то же самое, только в 20 раз меньше, где трюки делают ваши пальцы на миниатюрных лестницах, перилах, рампах и трамплинах.

Мероприятие состоится в рамках празднования Дня молодёжи. Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457305118%2F63686d8afdccfeb729