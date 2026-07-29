Склонность россиян к сбережению в июле заметно снизилась

Об этом говорится в комментарии Банка России по итогам проведенного опроса «инФОМ».

Так, доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила 47,9% (снижение на 6,5 процентного пункта месяц к месяцу; сокращение на 3,1 п.п. год к году).

«Это минимальное значение с марта 2015 года», - отмечает ЦБ РФ.

Доля участников опроса, предпочитающих тратить, в июле выросла до 32,7% (+4,1 п.п. м/м; +1,9 п.п. г/г).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% с 12,4%, оценка наблюдаемой инфляции - до 15,1% с 14,2%. По данным опроса «инФОМ», обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство отдельных товаров и услуг, входящих в опросную анкету, в июле увеличилась. В числе наиболее подорожавших товаров и услуг стали чаще упоминаться бензин (самый заметный рост частоты упоминаний), жилищно-коммунальные и медицинские услуги, отмечает ЦБ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».