Склоны Хибин окрасились в розовый цвет, а снег пахнет спелым арбузом

Это ещё одно удивительное явление, которое можно увидеть в Мурманской области.

Все дело в водоросли хламидомонаде снежной, которая широко распространена в Арктике. С приходом лета она «просыпается» и вырабатывает красный пигмент для защиты от солнца.

Когда водорослей становится очень много, снег приобретает свежий арбузный аромат. Для Арктики это явление привычное, но оттого не менее удивительное.

Увидеть розовый снег своими глазами - такое точно запомнится на всю жизнь. Конечно, для этого можно отправиться в Гималаи, Северную Америку или даже в Антарктиду. Но Мурманская область гораздо ближе. А значит, это отличный повод спланировать путешествие сюда уже этим летом, считает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571104/#&gid=1&pid=4