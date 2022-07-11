Сколько денег не хватает трудящимся в СЗФО? Кто реже всего сталкивается с нехваткой зарплаты? Ответ знает hh.ru

Из всей массы опрошенных жителей из регионов СЗФО 58% заявили, что им в целом хватает зарплаты на покрытие основных нужд. Из них 21% респондентов вообще не испытывают проблем с доходами, у 37% получается сводить концы с концами, но иногда они это делают с трудом. В свою очередь 42% опрошенных ответили, что им зарплаты не хватает.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, хватает ли жителям СЗФО их заработной платы на покрытие основных нужд. Опрос проводился в июне 2022 года среди более 7000 соискателей.

Из всей массы опрошенных жителей из регионов СЗФО 58% заявили, что им в целом хватает зарплаты на покрытие основных нужд. Из них 21% респондентов вообще не испытывают проблем с доходами, у 37% получается сводить концы с концами, но иногда они это делают с трудом. В свою очередь 42% опрошенных ответили, что им зарплаты не хватает.

При этом по России ответы респондентов были несколько другими: в целом по стране хватает зарплаты 60% опрошенных. Из них 22% не сталкиваются с финансовыми проблемами, у 38% зарплаты хватает, но с трудом. А у 39% есть проблемы с доходами, это на 14 п.п. больше, чем год назад (25%) (наглядно на диаграмме 1).

Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали соискатели в возрасте 45–54 лет (47%), а также женщины (44%). Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают среди рабочего персонала (60%), а также среди медиков и госслужащих (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%) (наглядно на диаграмме 2).

На вопрос: «Какой суммы вам не хватает в месяц для покрытия основных нужд?», - почти каждый второй житель СЗФО (48%) ответил, что ему недостаёт более 20000₽. Ещё четверть (24%) не прочь получить прибавку в 15000₽-20000₽. Ещё 17% хотели бы, чтобы зарплата выросла на 10000₽-15000₽. Прибавка от 5000₽ до 10000₽ устроит 11% опрошенных.