Сколько денег нужно для счастья? Смотря, где живёшь и сколько вам лет

Больше всего денег для счастья нужно жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Сегодня среднестатистическому россиянину требуется 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем в марте этого года, и на 25% больше, чем год назад. Мужчинам для счастья требуется 270 тысяч рублей, женщинам — 230. С увеличением возраста респондентов растут и их денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет — уже 260. Аналогичная ситуация наблюдается и с ростом доходов россиян: тем, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, для счастья достаточно 200 тысяч, а респондентам с доходом от 100 тысяч уже требуется 310 тысяч.

Среди городов с самыми высокими запросами к денежному эквиваленту счастья оказались Москва (276 тысяч рублей), Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысячи). Интересно, что Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тысяч рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).

Время проведения опроса: 12 августа — 13 сентября 2024 года.