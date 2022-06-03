Сколько должны зарабатывать спасатели и пожарные СЗФО? Эксперты hh.ru нашли ответ на вопрос в ходе опроса
Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей Северо-Запада, должны получать спасатели и пожарные.
54% жителей СЗФО уверены, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 000 рублей в месяц. Ещё 41% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – от 61 000 до 100 000 рублей. 3% назвали цифру от 30 000 до 60 000 рублей.
Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 000 рублей и больше, оказалось в Москве (71% жителей столицы выбрали этот вариант), Санкт-Петербурге (63%) и Московской области (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (всего 32%).
Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).
С начала года в России было открыто более 1100 вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет почти 38 000 рублей и 32 600 соответственно. И только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 000 рублей. На более высокий доход, как правило, могут претендовать начальники пожарных частей, а также вахтовики.
Топ-10 вакансий для пожарных и спасателей с самыми высокими предлагаемыми зарплатами:
- Начальник пожарной части, от 140 000 руб. на руки, Амурская область https://hh.ru/vacancy/55353649;
- Начальник пожарного поста, от 115 000 руб. на руки, ХМАО - Югра https://hh.ru/vacancy/55043203;
- Водитель пожарного автомобиля, до 95 000 руб. на руки, Иркутская область https://hh.ru/vacancy/55211713;
- Спасатель службы ПАСОП филиал «Аэропорт Талакан», от 75 000 до 80 000 руб. на руки, ХМАО – Югра https://hh.ru/vacancy/55253897;
- Спасатель (ведущий специалист), от 65 000 руб. на руки, Московская область, от 65 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/54958084;
- Начальник пожарной части исправительной колонии, от 60 000 до 65 000 руб. на руки, Красноярск https://hh.ru/vacancy/54929482;
- Заместитель начальника оперативного подразделения пожарной охраны, от 53 600 до 67 000 руб. до вычета налогов, Калининград https://hh.ru/vacancy/55114724;
- Матрос-спасатель, от 55 000 до 62 000 руб. на руки, Сочи https://hh.ru/vacancy/55472055;
- Начальник службы пожарной охраны и аварийно-спасательных работ, от 50 500 руб. до вычета налогов, Липецк https://hh.ru/vacancy/55331051;
- Инструктор-спасатель бассейна, от 50 000 руб. на руки, Красноярск https://hh.ru/vacancy/54843716.