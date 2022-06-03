Сколько должны зарабатывать спасатели и пожарные СЗФО? Эксперты hh.ru нашли ответ на вопрос в ходе опроса

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей Северо-Запада, должны получать спасатели и пожарные.

54% жителей СЗФО уверены, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 000 рублей в месяц. Ещё 41% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – от 61 000 до 100 000 рублей. 3% назвали цифру от 30 000 до 60 000 рублей.

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 000 рублей и больше, оказалось в Москве (71% жителей столицы выбрали этот вариант), Санкт-Петербурге (63%) и Московской области (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (всего 32%).

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).

С начала года в России было открыто более 1100 вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет почти 38 000 рублей и 32 600 соответственно. И только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 000 рублей. На более высокий доход, как правило, могут претендовать начальники пожарных частей, а также вахтовики.

Топ-10 вакансий для пожарных и спасателей с самыми высокими предлагаемыми зарплатами: