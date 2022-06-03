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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 15:15

Сколько должны зарабатывать спасатели и пожарные СЗФО? Эксперты hh.ru нашли ответ на вопрос в ходе опроса

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей Северо-Запада, должны получать спасатели и пожарные.

54% жителей СЗФО уверены, что пожарные и спасатели должны зарабатывать более 100 000 рублей в месяц. Ещё 41% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – от 61 000 до 100 000 рублей. 3% назвали цифру от 30 000 до 60 000 рублей.

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для пожарных и спасателей 100 000 рублей и больше, оказалось в Москве (71% жителей столицы выбрали этот вариант), Санкт-Петербурге (63%) и Московской области (61%). Реже всего такого мнения придерживаются в Саратовской области (всего 32%). 

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для пожарных и спасателей выбирали представители искусства и медиа (74%), а также ИТ-специалисты (64%), реже всех – производственный и рабочий персонал (по 40%).

С начала года в России было открыто более 1100 вакансий пожарных и 500 вакансий спасателей. Средняя предлагаемая зарплата составляет почти 38 000 рублей и 32 600 соответственно. И только 14% таких вакансий предлагают заработную плату от 60 000 рублей. На более высокий доход, как правило, могут претендовать начальники пожарных частей, а также вахтовики.

Топ-10 вакансий для пожарных и спасателей с самыми высокими предлагаемыми зарплатами:

  • Начальник пожарной части, от 140 000 руб. на руки, Амурская область https://hh.ru/vacancy/55353649;
  • Начальник пожарного поста, от 115 000 руб. на руки, ХМАО - Югра https://hh.ru/vacancy/55043203;
  • Водитель пожарного автомобиля, до 95 000 руб. на руки, Иркутская область https://hh.ru/vacancy/55211713;
  • Спасатель службы ПАСОП филиал «Аэропорт Талакан», от 75 000 до 80 000 руб. на руки, ХМАО – Югра https://hh.ru/vacancy/55253897;
  • Спасатель (ведущий специалист), от 65 000 руб. на руки, Московская область, от 65 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/54958084;
  • Начальник пожарной части исправительной колонии, от 60 000 до 65 000 руб. на руки, Красноярск https://hh.ru/vacancy/54929482;
  • Заместитель начальника оперативного подразделения пожарной охраны, от 53 600 до 67 000 руб. до вычета налогов, Калининград https://hh.ru/vacancy/55114724;
  • Матрос-спасатель, от 55 000 до 62 000 руб. на руки, Сочи https://hh.ru/vacancy/55472055;
  • Начальник службы пожарной охраны и аварийно-спасательных работ, от 50 500 руб. до вычета налогов, Липецк https://hh.ru/vacancy/55331051;
  • Инструктор-спасатель бассейна, от 50 000 руб. на руки, Красноярск https://hh.ru/vacancy/54843716.

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