Сколько готовы платить компании советчикам? Разбираемся на примере профессии эдвайзера

Аналитики hh.ru выяснили, что бизнес и особенно стартап стали чаще обращаться к услугам эдвайзеров, специалистов, которые помогают компании решить ряд стратегических задач в той сфере, в которой у команды не хватает компетенций.

«Эдвайзер — это эксперт с большим бизнес-опытом. Компании обращаются к эдвайзерам, когда им не хватает внутренней экспертизы, а проекты, которые были запущены или уже находятся на старте, требуют особого внимания и технологической поддержки. Анализ рынка труда показывает, что хоть профессия эдвайзера пока что остаётся достаточно редкой и новой для рынка труда (всего лишь несколько десятков вакансий с начала 2023 года на hh.ru в разрезе всей страны), но все же становится всё более интересной для бизнеса. Так, по сравнению с первым полугодием 2022 года спрос на таких специалистов вырос на 25%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Кроме стартапов интересуются услугами эдвайзеров также образовательные учреждения: 66% вакансий приходится на этих работодателей. Чаше всего эдвайзеров ищут вузы под различные студенческие проекты и гранты. Также вакансии для данных специалистов размещают ИТ-компании, маркетинговые агентства и компании, оказывающие услуги бизнесу.

Диапазон зарплат для эдвайзеров достаточно широкий: от 40000 до 130000 рублей, но есть и более высокооплачиваемые варианты. Так, например, в Петербурге сейчас ищут грантового эдвайзера на зарплату до 150000 рублей. При этом чаще всего работодатели указывают, что предлагают именно проектную работу, но не менее 6-9 месяцев.