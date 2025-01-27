Сколько хотят зарабатывать кадры Мурманской области в 2025 году: аналитика hh.ru
Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.
По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 70 тысяч рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 10 тысяч, или на 17%.
Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 134,9 тысячи рублей). На втором месте по запросам – работники сферы консалтинга, стратегии и инвестиций (не менее 134,3 тысячи), на третьем месте – кадры из сферы сельского хозяйства (107 тысяч).
А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 15 тысяч рублей стали больше запрашивать за свой труд ИТ-специалисты (+20 тысяч), финансисты и бухгалтеры (+19 тысяч), юристы (+17 тысяч), а также работники образовательной сферы (+16 тысяч) и топ-менеджеры (+15 тысяч).
На сколько изменились зарплатные запросы работников Мурманской области за год?
|
Профессиональная область
|
2024
|
2023
|
Динамика за год
|
Высший и средний менеджмент
|
134 968 ₽
|
119 533 ₽
|
15 435 ₽
|
13%
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
134 369 ₽
|
120 000 ₽
|
14 369 ₽
|
12%
|
Сельское хозяйство
|
106 768 ₽
|
100 000 ₽
|
6 768 ₽
|
7%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
100 572 ₽
|
100 000 ₽
|
572 ₽
|
1%
|
Добыча сырья
|
100 000 ₽
|
100 000 ₽
|
- ₽
|
0%
|
Информационные технологии
|
100 000 ₽
|
80 000 ₽
|
20 000 ₽
|
25%
|
Строительство, недвижимость
|
100 000 ₽
|
99 675 ₽
|
325 ₽
|
0%
|
Рабочий персонал
|
90 000 ₽
|
80 000 ₽
|
10 000 ₽
|
13%
|
Юристы
|
89 680 ₽
|
72 857 ₽
|
16 823 ₽
|
23%
|
Закупки
|
86 144 ₽
|
74 943 ₽
|
11 201 ₽
|
15%
|
Автомобильный бизнес
|
80 868 ₽
|
80 000 ₽
|
868 ₽
|
1%
|
Управление персоналом, тренинги
|
80 188 ₽
|
70 000 ₽
|
10 188 ₽
|
15%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
80 000 ₽
|
74 811 ₽
|
5 189 ₽
|
7%
|
Финансы, бухгалтерия
|
80 000 ₽
|
60 932 ₽
|
19 068 ₽
|
31%
|
Медицина, фармацевтика
|
73 864 ₽
|
60 000 ₽
|
13 864 ₽
|
23%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
69 836 ₽
|
56 206 ₽
|
13 631 ₽
|
24%
|
Наука, образование
|
69 338 ₽
|
52 874 ₽
|
16 464 ₽
|
31%
|
Безопасность
|
66 512 ₽
|
57 539 ₽
|
8 973 ₽
|
16%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
61 707 ₽
|
52 597 ₽
|
9 110 ₽
|
17%
|
Административный персонал
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
20%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
20%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
58 766 ₽
|
50 000 ₽
|
8 766 ₽
|
18%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
58 425 ₽
|
50 000 ₽
|
8 425 ₽
|
17%
|
Розничная торговля
|
54 745 ₽
|
45 000 ₽
|
9 745 ₽
|
22%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50 616 ₽
|
50 000 ₽
|
616 ₽
|
1%
Что происходило с зарплатами жителей Мурманской области в 2024?
В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в Мурманской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.
Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.
Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).