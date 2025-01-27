Шоу-конкурс «Бешеная пила» состоялся в АпатитахСколько хотят зарабатывать кадры Мурманской области в 2025 году: аналитика hh.ru
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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 12:00

Сколько хотят зарабатывать кадры Мурманской области в 2025 году: аналитика hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 70 тысяч рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 10 тысяч, или на 17%.

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 134,9 тысячи рублей). На втором месте по запросам – работники сферы консалтинга, стратегии и инвестиций (не менее 134,3 тысячи), на третьем месте – кадры из сферы сельского хозяйства (107 тысяч).

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 15 тысяч рублей стали больше запрашивать за свой труд ИТ-специалисты (+20 тысяч), финансисты и бухгалтеры (+19 тысяч), юристы (+17 тысяч), а также работники образовательной сферы (+16 тысяч) и топ-менеджеры (+15 тысяч).

На сколько изменились зарплатные запросы работников Мурманской области за год?

Профессиональная область

2024

2023

Динамика за год

 Высший и средний менеджмент

134 968 ₽

119 533 ₽

15 435 ₽

13%

 Стратегия, инвестиции, консалтинг

134 369 ₽

120 000 ₽

14 369 ₽

12%

 Сельское хозяйство

106 768 ₽

100 000 ₽

6 768 ₽

7%

 Производство, сервисное обслуживание

100 572 ₽

100 000 ₽

572 ₽

1%

 Добыча сырья

100 000 ₽

100 000 ₽

-   ₽

0%

 Информационные технологии

100 000 ₽

80 000 ₽

20 000 ₽

25%

 Строительство, недвижимость

100 000 ₽

99 675 ₽

325 ₽

0%

 Рабочий персонал

90 000 ₽

80 000 ₽

10 000 ₽

13%

 Юристы

89 680 ₽

72 857 ₽

16 823 ₽

23%

 Закупки

86 144 ₽

74 943 ₽

11 201 ₽

15%

 Автомобильный бизнес

80 868 ₽

80 000 ₽

868 ₽

1%

 Управление персоналом, тренинги

80 188 ₽

70 000 ₽

10 188 ₽

15%

 Транспорт, логистика, перевозки

80 000 ₽

74 811 ₽

5 189 ₽

7%

 Финансы, бухгалтерия

80 000 ₽

60 932 ₽

19 068 ₽

31%

 Медицина, фармацевтика

73 864 ₽

60 000 ₽

13 864 ₽

23%

 Маркетинг, реклама, PR

69 836 ₽

56 206 ₽

13 631 ₽

24%

 Наука, образование

69 338 ₽

52 874 ₽

16 464 ₽

31%

 Безопасность

66 512 ₽

57 539 ₽

8 973 ₽

16%

 Продажи, обслуживание клиентов

61 707 ₽

52 597 ₽

9 110 ₽

17%

 Административный персонал

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

20%

 Домашний, обслуживающий персонал

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

20%

 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

58 766 ₽

50 000 ₽

8 766 ₽

18%

 Искусство, развлечения, массмедиа

58 425 ₽

50 000 ₽

8 425 ₽

17%

 Розничная торговля

54 745 ₽

45 000 ₽

9 745 ₽

22%

 Туризм, гостиницы, рестораны

50 616 ₽

50 000 ₽

616 ₽

1%

 

Что происходило с зарплатами жителей Мурманской области в 2024?

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в Мурманской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).

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