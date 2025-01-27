Сколько хотят зарабатывать кадры Мурманской области в 2025 году: аналитика hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 70 тысяч рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 10 тысяч, или на 17%.

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 134,9 тысячи рублей). На втором месте по запросам – работники сферы консалтинга, стратегии и инвестиций (не менее 134,3 тысячи), на третьем месте – кадры из сферы сельского хозяйства (107 тысяч).

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 15 тысяч рублей стали больше запрашивать за свой труд ИТ-специалисты (+20 тысяч), финансисты и бухгалтеры (+19 тысяч), юристы (+17 тысяч), а также работники образовательной сферы (+16 тысяч) и топ-менеджеры (+15 тысяч).

На сколько изменились зарплатные запросы работников Мурманской области за год?

Профессиональная область 2024 2023 Динамика за год Высший и средний менеджмент 134 968 ₽ 119 533 ₽ 15 435 ₽ 13% Стратегия, инвестиции, консалтинг 134 369 ₽ 120 000 ₽ 14 369 ₽ 12% Сельское хозяйство 106 768 ₽ 100 000 ₽ 6 768 ₽ 7% Производство, сервисное обслуживание 100 572 ₽ 100 000 ₽ 572 ₽ 1% Добыча сырья 100 000 ₽ 100 000 ₽ - ₽ 0% Информационные технологии 100 000 ₽ 80 000 ₽ 20 000 ₽ 25% Строительство, недвижимость 100 000 ₽ 99 675 ₽ 325 ₽ 0% Рабочий персонал 90 000 ₽ 80 000 ₽ 10 000 ₽ 13% Юристы 89 680 ₽ 72 857 ₽ 16 823 ₽ 23% Закупки 86 144 ₽ 74 943 ₽ 11 201 ₽ 15% Автомобильный бизнес 80 868 ₽ 80 000 ₽ 868 ₽ 1% Управление персоналом, тренинги 80 188 ₽ 70 000 ₽ 10 188 ₽ 15% Транспорт, логистика, перевозки 80 000 ₽ 74 811 ₽ 5 189 ₽ 7% Финансы, бухгалтерия 80 000 ₽ 60 932 ₽ 19 068 ₽ 31% Медицина, фармацевтика 73 864 ₽ 60 000 ₽ 13 864 ₽ 23% Маркетинг, реклама, PR 69 836 ₽ 56 206 ₽ 13 631 ₽ 24% Наука, образование 69 338 ₽ 52 874 ₽ 16 464 ₽ 31% Безопасность 66 512 ₽ 57 539 ₽ 8 973 ₽ 16% Продажи, обслуживание клиентов 61 707 ₽ 52 597 ₽ 9 110 ₽ 17% Административный персонал 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ 20% Домашний, обслуживающий персонал 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ 20% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 58 766 ₽ 50 000 ₽ 8 766 ₽ 18% Искусство, развлечения, массмедиа 58 425 ₽ 50 000 ₽ 8 425 ₽ 17% Розничная торговля 54 745 ₽ 45 000 ₽ 9 745 ₽ 22% Туризм, гостиницы, рестораны 50 616 ₽ 50 000 ₽ 616 ₽ 1%

Что происходило с зарплатами жителей Мурманской области в 2024?

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в Мурманской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).