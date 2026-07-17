Сколько хотят зарабатывать мурманчане этим летом и готовы ли они уступать в зарплатных запросах

Самые высокие зарплатные ожидания в Мурманской области в июне зафиксированы у представителей высшего и среднего менеджмента (150 тысяч рублей, предлагаемая — 122,3 тысячи рублей), а также специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (150 тысяч рублей). При этом 43% мурманчан не готовы снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место, выяснили* аналитики hh.ru.

В топ-10 профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли сельское хозяйство (130 тысяч рублей, предлагаемая — 184,6 тысячи рублей), производство и сервисное обслуживание (123,4 тысячи рублей, предлагаемая — 128,8 тысячи рублей), добыча сырья (120 тысяч рублей, предлагаемая — 169,2 тысячи рублей), строительство и недвижимость (108,7 тысячи рублей, предлагаемая — 140,7 тысячи рублей), автомобильный бизнес (100 тысяч рублей, предлагаемая — 120,2 тысячи рублей), закупки (100 тысяч рублей), информационные технологии (100 тысяч рублей, предлагаемая — 90,8 тысячи рублей), рабочий персонал (100 тысяч рублей, предлагаемая — 126,5 тысячи рублей) и юристы (100 тысяч рублей).

«В Мурманской области работодатели во многих профессиональных областях готовы предлагать зарплаты, превышающие ожидания соискателей. Особенно это заметно в сельском хозяйстве, добыче сырья, строительстве, производстве, автомобильном бизнесе и среди рабочего персонала. Такая ситуация свидетельствует о конкуренции за квалифицированных специалистов и сохраняющемся кадровом дефиците. При этом в управленческих и экспертных направлениях сами кандидаты ориентируются на более высокий уровень дохода, что отражает высокую стоимость компетенций и уровень ответственности таких позиций», — говорит Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

По данным hh.ru, среди профессиональных областей с самыми высокими зарплатными ожиданиями соглашаться на меньший уровень оплаты труда чаще всего не готовы представители автомобильного бизнеса (55% опрошенных), работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), а также строители (50%), представители высшего менеджмента (49%).

На другом конце списка — специалисты в сфере информационных технологий (47% из них готовы пойти на уступки по зарплате ради офера), а также соискатели в сфере безопасности (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%) и искусства, развлечений и массмедиа (35%). Представители этих профессиональных сфер оказались самыми гибкими в вопросах зарплаты.

* - исследование проведено аналитиками ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru среди 20602 российских соискателей, в том числе из Мурманской области.