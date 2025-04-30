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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 14:00

Сколько и когда в этом году ещё будут отдыхать россияне, а также сколько смогут заработать? Рассказала юрист hh.ru

Комментирует Ольга Владимирова, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву:

- Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля. Отметим, что в преддверии 1 мая график работы последнего дня месяца также будет сокращён на один час. Праздник весны и труда приходится на четверг, 1 мая, а вот в пятницу 2 мая день считается нерабочим за счёт переноса выходного с 4 января. 3 и 4 мая — это обычные выходные дни.

Вторая короткая рабочая неделя пройдёт с 5 по 7 мая. Выходной 8 числа установлен вместо праздника 23 февраля, который выпал на воскресенье, а 9 мая – это День Победы. После отдыха в месяце останется всего 18 рабочих дней.

Добавлю, что также трёхдневные рабочие недели ожидают россиян в июне (с 9 по 11 число) и в ноябре (с 5 по 7), при этом в ноябре перед длинными выходными будет рабочая шестидневка. Окончится год двухдневной рабочей неделей с 29 по 30 декабря.

Сколько можно заработать, если выйти на работу в майские?

Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные и выходные дни, в том числе в длинные майские выходные, оплачивается минимум в двойном размере. Это касается всех систем оплаты труда: Окладная система. Доплата за полный день = удвоенная дневная ставка. Важно, что самостоятельный выход на работу в майские праздники – это не гарантия оплаты, работники должны выводиться на работу специальным приказом работодателя и предупреждаться о работе в праздники заранее.

 

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