Сколько компания должна платить сотруднику, если приостановила свою деятельность?

На фоне последних событий ряд иностранных компаний заявили об уходе из России или о приостановке своей деятельности на территории страны. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала о возможных механизмах прекращения трудовых отношений россиян с этой категорией работодателей:

- Одним из оснований прекращения трудовых отношений является расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации (то есть прекращением ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам) или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. Это единственное основание увольнения по инициативе работодателя, при котором увольнению подлежат все работники, в том числе нетрудоспособные, находящиеся в отпусках, несовершеннолетние и беременные женщины. Процедурно увольнение в таком порядке очень похоже на сокращение, с разницей лишь в том, что при сокращении не ликвидируется организация. Поэтому важно разделять эти процессы. Если компания закрывается, то основание для увольнения выше. Если не закрывается, то сокращение.

По общему правилу, об увольнении в связи с ликвидацией организации работники должны быть предупреждены персонально и под роспись не менее чем за два месяца до прекращения трудового договора. Можно раньше расторгнуть договор? Да, работник по своему усмотрению вправе принять предложение о досрочном расторжении, но работодатель заплатит дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока предупреждения.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику, по общему правилу, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Если организации начнут банкротиться, то эта процедура сложная и долгая для компании. Требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий удовлетворяются во вторую очередь после требований по текущим долгам. Преднамеренное банкротство возможно, но оно уголовно наказуемо в нашей стране. К сожалению, при банкротстве, будь оно преднамеренное или обычное, риски сотрудников на несвоевременное получение заработной платы становятся выше.

Если организация просто останавливает деятельность на время, то сотруднику необходимо оплатить время простоя в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя

Скорее всего, иностранные компании без российского представительства привлекали рабочую силу по гражданско-правовым договорам, а значит, гарантии трудового законодательства не применимы.