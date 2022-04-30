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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 10:00

Сколько компания должна заплатить сотрудникам, если они работают в праздники?

В мае россиян ждут длинные выходные. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

Прежде всего нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Ведь от того, является день нерабочим выходным днем или праздничным, будет зависеть то, как оплачивать это время.

Работающие по пятидневке будут отдыхать:

•        30.04 - суббота (выходной);

•        01.05 - Праздник весны и труда (праздничный день);

•        02.05 - перенос с 01.05. (выходной);

•        03.05 - перенос с 01.01. (выходной);

•        7.05, 08.05 - суббота и воскресенье, обычные выходные;

•        09.05 - День Победы (праздничный);

•        10.05 - перенос с 02.01(выходной).

Работающие по шестидневке:

•        01.05 - Праздник весны и труда (праздничный день);

•        02.05 - перенос с 01.05 (выходной);

•        08.05 - воскресенье (выходной);

•        09.05 - День Победы (праздничный);

•        10.05 - перенос с 02.01 (выходной).

Работающие по сменному графику:

•        В праздничные дни – отдыхают, они общие для всех.

•        Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.

«Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов). Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (перечень есть в ТК РФ)», - поясняет Татьяна Нечаева.

Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.

Важно! Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет.

«Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», - заключает эксперт hh.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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