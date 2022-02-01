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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 18:00

Сколько может заработать «тигр» и кто готов пригласить его на работу

Восточный или китайский Новый год, как его часто называют европейцы, традиционно наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2022 году он пройдёт под покровительством Голубого Водяного Тигра и начался он 1 февраля в 0.03 по московскому времени и 5.03 утра по Пекину. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в преддверии праздника решили узнать, как часто символ года упоминается в описании вакансий и каких именно «тигров» ищут работодатели.

За прошлый год в описании вакансий по всей стране работодатели более 140 раз использовали слово «тигр» как демонстрацию качеств нужного кандидата. Чаще всего такие специалисты требовались в сфере продаж, в маркетинге и ИТ-области.

Работодатели используют подобную метафору в нескольких значениях. В первом случае сравнение кандидата с тигром – это возможность продемонстрировать переход на новый финансовый уровень или получение нового статуса. Так, менеджеру по продаже оборудования в Ростове-на-Дону, предлагали быть «богатым тигром и не ездить на такси эконом-класса». В Уфе искали «не очередного продажника, а тигра, который хочет иметь лучшее, ездить на хороших машинах, жить в хороших домах». Менеджер по продажам недвижимости в столице, будучи львом или тигром, имел возможность «начать жить на 100% и реализовать весь свой потенциал». А вот вакансия кредитного менеджера в Москве создавалась непосредственно «для настоящих акул и тигров, которые цепляются за возможность много заработать и улучшить качество жизни».

Во втором случае слово «тигр» использовалось в описании вакансий, где «хищникам» приписывали определенные качества, такие как сила, скорость, выносливость или бесстрашие. Например, мастер-детейлер из Тобольска должен быть крайне «ответственным, педантичным, стрессоустойчивым и выносливым тигром» (в обязанности такого специалиста входят полировка оптики, нанесение керамических покрытий и химчистка салона автомобиля). В Новосибирске в команду маркетологов требовался PR-менеджер – «новый тигр, способный из каждой задачи сделать крутой кейс». В Москве искали руководителя отдела продаж – «настоящего лидера, тигра (или тигрицу)». В Казани – «быстрого, активного и дисциплинированного менеджера-тигра, которому под силу сложные задачи». В Екатеринбурге – мерчендайзера с лидерскими качествами и «душой тигра».

Часто компании искали специалистов, где в описание вакансий сравнивали кандидата с несколькими животными одновременно. К примеру, для тестировщика игр из Москвы помимо опыта работы и понимания жизненных циклов продукта необходимо быть «спокойным, как удав, умным, как дракон и бесстрашным словно тигр».

Третья категория работодателей искала «тигра» для своей команды без каких-либо дополнительных характеристик. Так, в Иркутске требовался «ещё один SMM-тигр в команду». В Санкт-Петербурге в связи с расширением сети торговых точек требовался «настоящий «тигр» – менеджер по продаже дверей.

Бывают и такие варианты, когда соискатель имеет возможность получить бесценный опыт, работая в команде с «тигром». Так, специалист call-центра из Москвы может многому научиться, «работая бок о бок с лучшими тиграми и орлами рынка».

И судя по данным вакансий, «тигры» могут очень неплохо заработать – средняя предлагаемая зарплата для таких кандидатов составляет 88 тысяч рублей. Помимо описания качеств кандидатов, упоминание «тигров» в вакансиях встречается в названии компаний. Интересно, что большей частью это работодатели из Сибири и Дальнего Востока, где традиционно обитает символ года.

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