Сколько можно заработать, если ты речник или моряк? Статистика hh.ru
Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в рамках профессионального праздника работников морского и речного флота, который отмечают ежегодно в начале июля собрали топ фактов о данной профессиональной сфере и рынке труда.
Факт 1. С начала года российские компании, связанные с морскими и речными перевозками, разместили на hh.ru более 14 тысяч вакансий. По сравнению с 2024 годом число вакансий в морской и речной отрасли сократилось на 15%, но абсолютные цифры свидетельствуют о востребованности кадров в данной сфере.
Факт 2. Наибольший спрос на работников, готовых связать свою жизнь с рекой или морем, испытывают работодатели Москвы и Санкт-Петербурга – на эти города приходится по 17% вакансий от всего объёма по стране или в сумме более трети предложений о работе. Также активно речников и моряков ищут компании Приморского края (8%), Хабаровского края (6%), а также Краснодарского края (5%) и Иркутской области (5%).
Факт 3. Интересно, что кроме плавсостава (капитан, моторист, старпом, механик, штурман и др.), который является костяком отрасли работодатели, связанные с отраслью, также активно ищут в этом году для работы менеджеров по логистике, менеджеров по продажам, водителей, машинистов, а также бухгалтеров и разнорабочих.
Факт 4. Согласно данным сервиса «Люди в цифрах», медианная предлагаемая зарплата в сфере речных и морских перевозок достигла 114 тысяч рублей, а диапазон предлагаемых зарплат в подобных вакансиях в целом по России на данный момент от 86,2 тысячи до 183,9 тысячи рублей. При этом за год предлагаемая зарплата в отрасли выросла на 5%.
Факт 5. В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, связанных с речным и морским флотом, сейчас входят следующие предложения о работе:
- Квалифицированный матрос, до 181 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121983165, Санкт-Петербург;
- Вахтенный матрос, до 168 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121967181, Архангельск;
- Моторист-матрос, до 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121536116, Южно-Сахалинск;
- Квалифицированный матрос-крановщик, от 145 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120646413, Архангельск;
- Матрос на буксир, до 150 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121433400, Мурманск;
- Матрос на буксир, до 150 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121433402, Котлас;
- Судоводитель маломерного судна, до 120 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121366394, Ростов-на-Дону;
- Капитан судна, до 350 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/122202314, Омск;
- Старший помощник капитана, от 80 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116816897, Иркутск;
- Первый помощник механика, от 120 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121966311, Самара;
- Первый помощник механика, до 183 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119517112, Красноярск;
- Старший помощник капитана на буксир, до 290 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121433406, Мурманск;
- Капитан-механик, до 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/122075585, Хатанга
- Механик судовой, от 198 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/122199707, Таганрог;
- Третий штурман, от 70 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/122230277, Иркутск.