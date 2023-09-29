Сколько можно заработать в атомной промышленности?

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в России на данный момент достигает 90000 рублей. По сравнению с показателями третьего квартала 2022 года работодатели увеличили уровень предлагаемого дохода на 9500 рублей.

28 сентября в России отмечался День работника атомной промышленности. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере атомной промышленности и выяснили, насколько вырос спрос на работников в данной отрасли, какие зарплаты сейчас предлагают специалистам и насколько вырос доход работников.

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в России на данный момент достигает 90000 рублей. По сравнению с показателями третьего квартала 2022 года работодатели увеличили уровень предлагаемого дохода на 9500 рублей.

За год выросли зарплаты и у ряда востребованных, а также массовых специалистов. Так, до 150000 рублей предлагают программистам, что на 35000 больше, чем в прошлом году. Достаточно сильно выросла зарплатная медиана в вакансиях для инженеров по охране труда (+ 29999 до 110600 рублей). Сварщикам теперь предлагают доход до 111000, что на 25280 больше, чем в прошлом году.

Встречаются и пиковые зарплатные значения. Так, одни из самых высоких зарплат в атомной отрасли на данный момент можно найти в вакансиях для системных администраторов (от 200000 рублей), проектных менеджеров (до 250000 рублей), аналитиков (до 200000), специалистам по охране труда (от 160000).

профессия 2022 2023 разница за год Инженер-конструктор 60 000 ₽ 91 954 ₽ 31 954 ₽ Инженер ПТО 89 954 ₽ 91 900 ₽ 1 946 ₽ Инженер по качеству 74 712 ₽ 80 230 ₽ 5 518 ₽ Менеджер по закупкам 67 965 ₽ 69 900 ₽ 1 935 ₽ Электромонтажник 80 459 ₽ 83 333 ₽ 2 874 ₽ Экономист 91 954 ₽ 94 252 ₽ 2 298 ₽ Технолог 61 236 ₽ 74 712 ₽ 13 476 ₽ Руководитель проектов 86 206 ₽ 103 448 ₽ 17 242 ₽ Слесарь 60 345 ₽ 70 000 ₽ 9 655 ₽ Токарь 55 000 ₽ 80 459 ₽ 25 459 ₽ Инженер по охране труда 110 679 ₽ 140 678 ₽ 29 999 ₽ Программист, разработчик 114 942 ₽ 150 000 ₽ 35 058 ₽ Сварщик 86 207 ₽ 111 494 ₽ 25 287 ₽ Менеджер по продажам 89 800 ₽ 109 195 ₽ 19 395 ₽ Кладовщик 45 977 ₽ 57 471 ₽ 11 494 ₽

Спрос и профессии

В целом по стране число вакансий в атомной промышленности выросло на 23%: с начала года работодатели разместили более 7600 вакансий. Кроме того, география спроса на новых сотрудников в данной отрасли достаточно широкая. Так, 24,4% вакансий или более 1800 объявлений о работе было размещено в Москве. Это на 17% больше, чем в 2022 году. Петербург – на втором месте по спросу на работников-атомщиков: 20,3% или более 1500 вакансий в текущем году, что на 56% больше, чем в 2022. В целом на регионы СЗФО приходится более 1900 вакансий в атомной промышленности. Это превышает прошлогодние показатели на 51%. Отметим, что среди регионов СЗФО в топ-10 по наибольшему спросу на персонал также вошла Ленобласть: более 300 вакансий с начала года, что на 97% больше, чем в 2022 году.

В топ-15 наиболее востребованных профессий, судя по числу вакансий, в 2023 году у компаний из атомной отрасли вошли инженерные профессии (конструкторы и проектировщики – 13% от всего объема вакансий в стране), инженеры ПТО (10,4%), а также инженеры по качеству (3,2%). Кроме того, у работодателей-атомщиков востребованы менеджеры по закупкам, экономисты, программисты (наглядно на диаграмме).

Фото предоставлено пресс-службой Кольской АЭС.