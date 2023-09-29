Сколько можно заработать в атомной промышленности?
28 сентября в России отмечался День работника атомной промышленности. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере атомной промышленности и выяснили, насколько вырос спрос на работников в данной отрасли, какие зарплаты сейчас предлагают специалистам и насколько вырос доход работников.
Зарплаты
Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в России на данный момент достигает 90000 рублей. По сравнению с показателями третьего квартала 2022 года работодатели увеличили уровень предлагаемого дохода на 9500 рублей.
За год выросли зарплаты и у ряда востребованных, а также массовых специалистов. Так, до 150000 рублей предлагают программистам, что на 35000 больше, чем в прошлом году. Достаточно сильно выросла зарплатная медиана в вакансиях для инженеров по охране труда (+ 29999 до 110600 рублей). Сварщикам теперь предлагают доход до 111000, что на 25280 больше, чем в прошлом году.
Встречаются и пиковые зарплатные значения. Так, одни из самых высоких зарплат в атомной отрасли на данный момент можно найти в вакансиях для системных администраторов (от 200000 рублей), проектных менеджеров (до 250000 рублей), аналитиков (до 200000), специалистам по охране труда (от 160000).
|
профессия
|
2022
|
2023
|
разница за год
|
Инженер-конструктор
|
60 000 ₽
|
91 954 ₽
|
31 954 ₽
|
Инженер ПТО
|
89 954 ₽
|
91 900 ₽
|
1 946 ₽
|
Инженер по качеству
|
74 712 ₽
|
80 230 ₽
|
5 518 ₽
|
Менеджер по закупкам
|
67 965 ₽
|
69 900 ₽
|
1 935 ₽
|
Электромонтажник
|
80 459 ₽
|
83 333 ₽
|
2 874 ₽
|
Экономист
|
91 954 ₽
|
94 252 ₽
|
2 298 ₽
|
Технолог
|
61 236 ₽
|
74 712 ₽
|
13 476 ₽
|
Руководитель проектов
|
86 206 ₽
|
103 448 ₽
|
17 242 ₽
|
Слесарь
|
60 345 ₽
|
70 000 ₽
|
9 655 ₽
|
Токарь
|
55 000 ₽
|
80 459 ₽
|
25 459 ₽
|
Инженер по охране труда
|
110 679 ₽
|
140 678 ₽
|
29 999 ₽
|
Программист, разработчик
|
114 942 ₽
|
150 000 ₽
|
35 058 ₽
|
Сварщик
|
86 207 ₽
|
111 494 ₽
|
25 287 ₽
|
Менеджер по продажам
|
89 800 ₽
|
109 195 ₽
|
19 395 ₽
|
Кладовщик
|
45 977 ₽
|
57 471 ₽
|
11 494 ₽
Спрос и профессии
В целом по стране число вакансий в атомной промышленности выросло на 23%: с начала года работодатели разместили более 7600 вакансий. Кроме того, география спроса на новых сотрудников в данной отрасли достаточно широкая. Так, 24,4% вакансий или более 1800 объявлений о работе было размещено в Москве. Это на 17% больше, чем в 2022 году. Петербург – на втором месте по спросу на работников-атомщиков: 20,3% или более 1500 вакансий в текущем году, что на 56% больше, чем в 2022. В целом на регионы СЗФО приходится более 1900 вакансий в атомной промышленности. Это превышает прошлогодние показатели на 51%. Отметим, что среди регионов СЗФО в топ-10 по наибольшему спросу на персонал также вошла Ленобласть: более 300 вакансий с начала года, что на 97% больше, чем в 2022 году.
В топ-15 наиболее востребованных профессий, судя по числу вакансий, в 2023 году у компаний из атомной отрасли вошли инженерные профессии (конструкторы и проектировщики – 13% от всего объема вакансий в стране), инженеры ПТО (10,4%), а также инженеры по качеству (3,2%). Кроме того, у работодателей-атомщиков востребованы менеджеры по закупкам, экономисты, программисты (наглядно на диаграмме).
Фото предоставлено пресс-службой Кольской АЭС.