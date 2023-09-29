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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 12:00

Сколько можно заработать в атомной промышленности?

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в России на данный момент достигает 90000 рублей. По сравнению с показателями третьего квартала 2022 года работодатели увеличили уровень предлагаемого дохода на 9500 рублей.

28 сентября в России отмечался День работника атомной промышленности. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в сфере атомной промышленности и выяснили, насколько вырос спрос на работников в данной отрасли, какие зарплаты сейчас предлагают специалистам и насколько вырос доход работников.

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях атомной сферы в России на данный момент достигает 90000 рублей. По сравнению с показателями третьего квартала 2022 года работодатели увеличили уровень предлагаемого дохода на 9500 рублей.

За год выросли зарплаты и у ряда востребованных, а также массовых специалистов. Так, до 150000 рублей предлагают программистам, что на 35000 больше, чем в прошлом году. Достаточно сильно выросла зарплатная медиана в вакансиях для инженеров по охране труда (+ 29999 до 110600 рублей). Сварщикам теперь предлагают доход до 111000, что на 25280 больше, чем в прошлом году.  

Встречаются и пиковые зарплатные значения. Так, одни из самых высоких зарплат в атомной отрасли на данный момент можно найти в вакансиях для системных администраторов (от 200000 рублей), проектных менеджеров (до 250000 рублей), аналитиков (до 200000), специалистам по охране труда (от 160000).

профессия

2022

2023

разница за год

Инженер-конструктор

60 000 ₽

91 954 ₽

31 954 ₽

Инженер ПТО

89 954 ₽

91 900 ₽

1 946 ₽

Инженер по качеству 

74 712 ₽

80 230 ₽

5 518 ₽

Менеджер по закупкам 

67 965 ₽

69 900 ₽

1 935 ₽

Электромонтажник 

80 459 ₽

83 333 ₽

2 874 ₽

Экономист 

91 954 ₽

94 252 ₽

2 298 ₽

Технолог 

61 236 ₽

74 712 ₽

13 476 ₽

Руководитель проектов 

86 206 ₽

103 448 ₽

17 242 ₽

Слесарь

60 345 ₽

70 000 ₽

9 655 ₽

Токарь

55 000 ₽

80 459 ₽

25 459 ₽

Инженер по охране труда

110 679 ₽

140 678 ₽

29 999 ₽

Программист, разработчик 

114 942 ₽

150 000 ₽

35 058 ₽

Сварщик 

86 207 ₽

111 494 ₽

25 287 ₽

Менеджер по продажам

89 800 ₽

109 195 ₽

19 395 ₽

Кладовщик 

45 977 ₽

57 471 ₽

11 494 ₽

Спрос и профессии

В целом по стране число вакансий в атомной промышленности выросло на 23%: с начала года работодатели разместили более 7600 вакансий. Кроме того, география спроса на новых сотрудников в данной отрасли достаточно широкая. Так, 24,4% вакансий или более 1800 объявлений о работе было размещено в Москве. Это на 17% больше, чем в 2022 году. Петербург – на втором месте по спросу на работников-атомщиков: 20,3% или более 1500 вакансий в текущем году, что на 56% больше, чем в 2022. В целом на регионы СЗФО приходится более 1900 вакансий в атомной промышленности. Это превышает прошлогодние показатели на 51%. Отметим, что среди регионов СЗФО в топ-10 по наибольшему спросу на персонал также вошла Ленобласть: более 300 вакансий с начала года, что на 97% больше, чем в 2022 году.

В топ-15 наиболее востребованных профессий, судя по числу вакансий, в 2023 году у компаний из атомной отрасли вошли инженерные профессии (конструкторы и проектировщики – 13% от всего объема вакансий в стране), инженеры ПТО (10,4%), а также инженеры по качеству (3,2%). Кроме того, у работодателей-атомщиков востребованы менеджеры по закупкам, экономисты, программисты (наглядно на диаграмме).

 

Фото предоставлено пресс-службой Кольской АЭС.

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