Сколько можно заработать в дорожном строительстве в Мурманской области?

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии в сфере дорожного строительства в Мурманской области и выявили, на какую зарплату могут рассчитывать соискатели, а также, какие профессии больше всего востребованы в данной отрасли.

За последний месяц в Мурманской области открыли более 100 вакансий в сфере строительства и ремонта дорог. Спрос на специалистов данной сферы вырос на 64% по сравнению с весной прошлого года.

Средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области сейчас составляет 72000 рублей. При этом больше половины (54%) всех вакансий, которые были размещены местными работодателями за последний месяц в сфере дорожного строительства, предлагают зарплату выше: от 85000 рублей. А каждое десятое предложение в области дорожного хозяйства Мурманской области гарантирует доход до 155000 рублей.

Лидером в рейтинге самых «дорогих» майских вакансий регионе в сфере дорожного строительства стало предложение для ведущего инженера строительного контроля строительства дорог на зарплату до 150000 рублей на руки. Среди требований – высшее инженерно-техническое образование в сфере строительства автомобильных дорог, мостов или тоннелей. Также важен опыт работы в дорожном строительстве, немаловажно знание технологии строительства автомобильных дорог (аэродромы, мосты, тоннели, искусственные сооружения, профессиональное чтение строительных чертежей. Также работодатель предупреждает, что будущий работник будет временно трудится в Архангельске.

На втором месте – вакансия для геодезиста с зарплатой от 130000 рублей на руки. Компания ожидает, что будущий работник будет иметь опыт в профессии от трех лет, знать принципы работы и уметь пользоваться современными геодезическими приборами (нивелир, теодолит, тахеометр), а также у него будут отличные компьютерные навыки.

Большая часть вакансий сферы дорожного строительства в Мурманской области предусматривает постоянную работу на полный день. Местным работодателям за последний месяц понадобилось большое количество специалистов в сфере дорожного строительства с опытом работы: требованием почти каждой второй вакансии (45%) является наличие опыта от 3 до 6 лет, 52% вакансий предусматривают опыт более 3 лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/