Топ-3 товаров, раздражающих ростом цен, покинули бензин и ГСМВ Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.22 13:00

Сколько платят за работу по ночам в Мурманской области

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как часто компании Мурманской области ищут сотрудников для работы в ночную смену и сколько готовы им платить.

Количество вакансий, открытых в Мурманской области и предполагающих работу исключительно в ночное время, за июнь-июль этого года на 91% превысило показатели прошлого года, по России в целом спрос на таких сотрудников вырос на 71%.

Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля» (40% предложений), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (15%), «Услуги для населения» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Продукты питания» (8%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (5%) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (5%).

Как правило, для работы в ночь работодатели ищут продавцов (15% вакансий), поваров (9%), упаковщиков (8%), операторов call-центров (6%), а также кассиров-операционистов, администраторов, водителей, товароведов, фармацевтов и уборщиков (по 4%).

Средние предлагаемые зарплаты в «ночных» вакансиях в зависимости от специализации и требований работодателя в Мурманской области варьируются от 40 тысяч рублей до 120 тысяч, по России в целом – от 42 тысяч до 92 тысяч рублей.

Соискателям, которые интересуются таким форматом занятости, важно помнить, что по ТК РФ к работе в ночное время не допускаются беременные женщины и работники, не достигшие возраста 18 лет. Кроме того, для привлечения некоторых категорий граждан к работе ночью работодатель обязан получить их письменное согласие. В частности, это женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, инвалиды, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет и другие – полный список указан в статья 96 ТК РФ.

Топ-10 вакансий для тех, кому не спится: работа по ночам в Мурманской области:

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Галапагосы: На краю земли». Документальный фильм, 1 серия (6+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на овощи продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены демонстрируют слабый рост, курс рубля снижается-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика