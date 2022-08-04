Сколько платят за работу по ночам в Мурманской области

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как часто компании Мурманской области ищут сотрудников для работы в ночную смену и сколько готовы им платить.

Количество вакансий, открытых в Мурманской области и предполагающих работу исключительно в ночное время, за июнь-июль этого года на 91% превысило показатели прошлого года, по России в целом спрос на таких сотрудников вырос на 71%.

Чаще всего специалистов для работы в ночное время ищут компании от отраслей «Розничная торговля» (40% предложений), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (15%), «Услуги для населения» (9%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Продукты питания» (8%), «Медицина, фармацевтика, аптеки» (5%) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (5%).

Как правило, для работы в ночь работодатели ищут продавцов (15% вакансий), поваров (9%), упаковщиков (8%), операторов call-центров (6%), а также кассиров-операционистов, администраторов, водителей, товароведов, фармацевтов и уборщиков (по 4%).

Средние предлагаемые зарплаты в «ночных» вакансиях в зависимости от специализации и требований работодателя в Мурманской области варьируются от 40 тысяч рублей до 120 тысяч, по России в целом – от 42 тысяч до 92 тысяч рублей.

Соискателям, которые интересуются таким форматом занятости, важно помнить, что по ТК РФ к работе в ночное время не допускаются беременные женщины и работники, не достигшие возраста 18 лет. Кроме того, для привлечения некоторых категорий граждан к работе ночью работодатель обязан получить их письменное согласие. В частности, это женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, инвалиды, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет и другие – полный список указан в статья 96 ТК РФ.

Топ-10 вакансий для тех, кому не спится: работа по ночам в Мурманской области: