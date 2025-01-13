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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 12:00

Сколько платят журналистам в СЗФО? Свежая аналитика hh.ru по каждому региону Северо-Запада

13 января в стране отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают.

По данным hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов – по сравнению с 2023 годом спрос на этих медиаспециалистов не изменился. Чаще всего журналисты требуются в Москве – на столицу приходится почти каждая третья (30%) такая вакансий. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех вакансий журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).

Рыночный диапазон предлагаемых журналистам заработных плат, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году составил от 40230 рублей до 80460 рублей. Для сравнения: в 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34483 рублей. до 68966, то есть, размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Петербурге (см. таблицу топ-10 регионов по количеству вакансий и зарплат для журналистов).

Между тем в целом по СЗФО зарплаты и спрос на журналистов отличается достаточно сильно в зависимости от региона. Так, если в Петербурге спрос на журналистов по итогам за год упал на 10%, но зато диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7 тысячи – 91,9 тысячи рублей, то в Карелии и Псковской области спрос на журналистов, наоборот, вырос за год: +40% и +57% соответственно, но вот предлагаемые зарплаты росли не так динамично.

Динамика спроса и предлагаемых зарплат в вакансиях для журналистов, СЗФО:

Регион

2023 год

2024 год

Динамика

вакансий

Санкт-Петербург

50 000₽ - 80 000₽

51 724₽ - 91 954₽

-10%

Вологодская область

36 250 - 56 609

34 483 - 57 471

0,1%

Мурманская область

54 000 - 67 241

57 471 - 68 966

-22%

Республика Карелия

44 540 - 57 471

45 977 - 60 000

40%

Архангельская область

44 540 - 57 471

57 471 - 68 966

-29%

Псковская область

28 736 - 38 489

33 000 - 57 500

57%

Ленинградская область

28 736 - 34 483

57 471 - 57 471

50%

Республика Коми

28 736 - 45 977

51 293 - 51 724

-67%

Калининградская область

40 000 - 45 977

39 655 - 57 471

-33%

Новгородская область

30000 - 49800

37 500 - 52 500

-6%

 

Топ-10 регионов России по количеству вакансий и зарплат для журналистов в 2024 году

Регион

Рыночный диапазон з\п (₽)

Динамика

вакансий

(2024/2023

гг)

Доля

от всех

вакансий

2023 год

2024 год

Москва

57 471 - 97 701

68 966 - 103 448

+1,5%

30,3%

Санкт-

Петербург

50 000 - 80 000

51 724 - 91 954

-10%

6,1%

Краснодарский

край

34 483 - 57 471

43 103 - 63 218

-2,0%

3,7%

Республика

Татарстан

31 000 - 57 471

35 000 - 60 000

-10,0%

3,6%

Свердловская

область

34 483 - 68 966

45 977 - 73 276

-0,7%

3,4%

Московская

область

45 977 - 68 413

40 230 - 74 713

+11,8%

3,3%

Новосибирская

область

40 230 - 57 471

45 000 - 68 966

+5,0%

3,1%

Красноярский

край

40 000 - 68 966

45 977 - 60 000

+23,7%

2,9%

Ростовская

область

33 362 - 51 724

38 621 - 60 000

+9,7%

2,0%

Иркутская

область

34 948 - 75 000

37 931 - 57 471

+150,0%

1,9%

Вся РФ

34 483 - 68 966

40 230 - 80 460

+0,1%

100%

 

61% вакансий для журналистов и корреспондентов рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трёх лет, 19% подойдут людям без профильного опыта работы, ещё столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж свыше 6 лет необходим лишь в 1% случаев.

Даже тогда, когда опыт в вакансии не требуется, работодатели рассчитывают, что у претендента на должность журналиста будет высшее гуманитарное образование (желательно, профильное), а также навыки поиска, обработки и анализа информации. Важнейшее требование – это грамотная устная и письменная речь. Также приветствуется портфолио работ (например, публикаций в СМИ, сюжетов или радиоэфиров). Как правило, для трудоустройства на должность журналиста необходимо не только пройти собеседование, но и успешно выполнить тестовое задание.

От журналистов с опытом работы, помимо всего вышеперечисленного, нередко ожидают глубоких познаний в какой-либо теме, например, в экономике, в культуре, в политике, спорте или в науке – в зависимости от специфики СМИ. Кроме того, важным преимуществом является наличие у кандидата собственной базы контактов и источников в различных сферах. В подавляющем большинстве случаев (79% вакансий) предполагается полный рабочий день в офисе, полностью удалённый формат предлагают только 14% вакансий. Впрочем, зачастую журналистам приходится работать в ненормированном графике, ведь иногда на события или происшествия приходится выезжать и в ночное время, и в выходные.

Топ-10 вакансий для журналистов, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

  1. Журналист (строительная тематика), Москва, от 100 000 до 300 000 ₽ до вычета налогов;
  2. Корпоративный журналист, Москва, от 150 000 до 200 000 ₽ на руки;
  3. Корреспондент (машиностроение), Санкт-Петербург, от 140 000 ₽ на руки;
  4. Шеф-редактор, Норильск, от 130 000 ₽ на руки;
  5. Телевизионный журналист (научпоп), Москва, от 120 000 до 140 000 ₽ на руки;
  6. Радиоведущий, Владивосток, от 100 000 ₽ на руки;
  7. Корреспондент в информационное агентство, Анадырь, от 100 000 до 120 000 ₽ на руки;
  8. Корреспондент (общественно-политическая и экономическая тематика), Москва, от 90 000 ₽ до вычета налогов;
  9. Журналист-корреспондент, Краснодар, от 90 000 ₽ на руки;

10. Журналист новостной ленты (удалённо), от 80 000 до 150 000 ₽ до вычета налогов.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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