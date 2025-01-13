Сколько платят журналистам в СЗФО? Свежая аналитика hh.ru по каждому региону Северо-Запада

13 января в стране отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают.

По данным hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов – по сравнению с 2023 годом спрос на этих медиаспециалистов не изменился. Чаще всего журналисты требуются в Москве – на столицу приходится почти каждая третья (30%) такая вакансий. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех вакансий журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).

Рыночный диапазон предлагаемых журналистам заработных плат, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году составил от 40230 рублей до 80460 рублей. Для сравнения: в 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34483 рублей. до 68966, то есть, размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Петербурге (см. таблицу топ-10 регионов по количеству вакансий и зарплат для журналистов).

Между тем в целом по СЗФО зарплаты и спрос на журналистов отличается достаточно сильно в зависимости от региона. Так, если в Петербурге спрос на журналистов по итогам за год упал на 10%, но зато диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7 тысячи – 91,9 тысячи рублей, то в Карелии и Псковской области спрос на журналистов, наоборот, вырос за год: +40% и +57% соответственно, но вот предлагаемые зарплаты росли не так динамично.

Динамика спроса и предлагаемых зарплат в вакансиях для журналистов, СЗФО:

Регион 2023 год 2024 год Динамика вакансий Санкт-Петербург 50 000₽ - 80 000₽ 51 724₽ - 91 954₽ -10% Вологодская область 36 250 - 56 609 34 483 - 57 471 0,1% Мурманская область 54 000 - 67 241 57 471 - 68 966 -22% Республика Карелия 44 540 - 57 471 45 977 - 60 000 40% Архангельская область 44 540 - 57 471 57 471 - 68 966 -29% Псковская область 28 736 - 38 489 33 000 - 57 500 57% Ленинградская область 28 736 - 34 483 57 471 - 57 471 50% Республика Коми 28 736 - 45 977 51 293 - 51 724 -67% Калининградская область 40 000 - 45 977 39 655 - 57 471 -33% Новгородская область 30000 - 49800 37 500 - 52 500 -6%

Топ-10 регионов России по количеству вакансий и зарплат для журналистов в 2024 году

Регион Рыночный диапазон з\п (₽) Динамика вакансий (2024/2023 гг) Доля от всех вакансий 2023 год 2024 год Москва 57 471 - 97 701 68 966 - 103 448 +1,5% 30,3% Санкт- Петербург 50 000 - 80 000 51 724 - 91 954 -10% 6,1% Краснодарский край 34 483 - 57 471 43 103 - 63 218 -2,0% 3,7% Республика Татарстан 31 000 - 57 471 35 000 - 60 000 -10,0% 3,6% Свердловская область 34 483 - 68 966 45 977 - 73 276 -0,7% 3,4% Московская область 45 977 - 68 413 40 230 - 74 713 +11,8% 3,3% Новосибирская область 40 230 - 57 471 45 000 - 68 966 +5,0% 3,1% Красноярский край 40 000 - 68 966 45 977 - 60 000 +23,7% 2,9% Ростовская область 33 362 - 51 724 38 621 - 60 000 +9,7% 2,0% Иркутская область 34 948 - 75 000 37 931 - 57 471 +150,0% 1,9% Вся РФ 34 483 - 68 966 40 230 - 80 460 +0,1% 100%

61% вакансий для журналистов и корреспондентов рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трёх лет, 19% подойдут людям без профильного опыта работы, ещё столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж свыше 6 лет необходим лишь в 1% случаев.

Даже тогда, когда опыт в вакансии не требуется, работодатели рассчитывают, что у претендента на должность журналиста будет высшее гуманитарное образование (желательно, профильное), а также навыки поиска, обработки и анализа информации. Важнейшее требование – это грамотная устная и письменная речь. Также приветствуется портфолио работ (например, публикаций в СМИ, сюжетов или радиоэфиров). Как правило, для трудоустройства на должность журналиста необходимо не только пройти собеседование, но и успешно выполнить тестовое задание.

От журналистов с опытом работы, помимо всего вышеперечисленного, нередко ожидают глубоких познаний в какой-либо теме, например, в экономике, в культуре, в политике, спорте или в науке – в зависимости от специфики СМИ. Кроме того, важным преимуществом является наличие у кандидата собственной базы контактов и источников в различных сферах. В подавляющем большинстве случаев (79% вакансий) предполагается полный рабочий день в офисе, полностью удалённый формат предлагают только 14% вакансий. Впрочем, зачастую журналистам приходится работать в ненормированном графике, ведь иногда на события или происшествия приходится выезжать и в ночное время, и в выходные.

Топ-10 вакансий для журналистов, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

10. Журналист новостной ленты (удалённо), от 80 000 до 150 000 ₽ до вычета налогов.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/