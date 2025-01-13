Сколько платят журналистам в СЗФО? Свежая аналитика hh.ru по каждому региону Северо-Запада
13 января в стране отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают.
По данным hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов – по сравнению с 2023 годом спрос на этих медиаспециалистов не изменился. Чаще всего журналисты требуются в Москве – на столицу приходится почти каждая третья (30%) такая вакансий. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех вакансий журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).
Рыночный диапазон предлагаемых журналистам заработных плат, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году составил от 40230 рублей до 80460 рублей. Для сравнения: в 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34483 рублей. до 68966, то есть, размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Петербурге (см. таблицу топ-10 регионов по количеству вакансий и зарплат для журналистов).
Между тем в целом по СЗФО зарплаты и спрос на журналистов отличается достаточно сильно в зависимости от региона. Так, если в Петербурге спрос на журналистов по итогам за год упал на 10%, но зато диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7 тысячи – 91,9 тысячи рублей, то в Карелии и Псковской области спрос на журналистов, наоборот, вырос за год: +40% и +57% соответственно, но вот предлагаемые зарплаты росли не так динамично.
Динамика спроса и предлагаемых зарплат в вакансиях для журналистов, СЗФО:
|
Регион
|
2023 год
|
2024 год
|
Динамика
вакансий
|
Санкт-Петербург
|
50 000₽ - 80 000₽
|
51 724₽ - 91 954₽
|
-10%
|
Вологодская область
|
36 250 - 56 609
|
34 483 - 57 471
|
0,1%
|
Мурманская область
|
54 000 - 67 241
|
57 471 - 68 966
|
-22%
|
Республика Карелия
|
44 540 - 57 471
|
45 977 - 60 000
|
40%
|
Архангельская область
|
44 540 - 57 471
|
57 471 - 68 966
|
-29%
|
Псковская область
|
28 736 - 38 489
|
33 000 - 57 500
|
57%
|
Ленинградская область
|
28 736 - 34 483
|
57 471 - 57 471
|
50%
|
Республика Коми
|
28 736 - 45 977
|
51 293 - 51 724
|
-67%
|
Калининградская область
|
40 000 - 45 977
|
39 655 - 57 471
|
-33%
|
Новгородская область
|
30000 - 49800
|
37 500 - 52 500
|
-6%
Топ-10 регионов России по количеству вакансий и зарплат для журналистов в 2024 году
|
Регион
|
Рыночный диапазон з\п (₽)
|
Динамика
вакансий
(2024/2023
гг)
|
Доля
от всех
вакансий
|
2023 год
|
2024 год
|
Москва
|
57 471 - 97 701
|
68 966 - 103 448
|
+1,5%
|
30,3%
|
Санкт-
Петербург
|
50 000 - 80 000
|
51 724 - 91 954
|
-10%
|
6,1%
|
Краснодарский
край
|
34 483 - 57 471
|
43 103 - 63 218
|
-2,0%
|
3,7%
|
Республика
Татарстан
|
31 000 - 57 471
|
35 000 - 60 000
|
-10,0%
|
3,6%
|
Свердловская
область
|
34 483 - 68 966
|
45 977 - 73 276
|
-0,7%
|
3,4%
|
Московская
область
|
45 977 - 68 413
|
40 230 - 74 713
|
+11,8%
|
3,3%
|
Новосибирская
область
|
40 230 - 57 471
|
45 000 - 68 966
|
+5,0%
|
3,1%
|
Красноярский
край
|
40 000 - 68 966
|
45 977 - 60 000
|
+23,7%
|
2,9%
|
Ростовская
область
|
33 362 - 51 724
|
38 621 - 60 000
|
+9,7%
|
2,0%
|
Иркутская
область
|
34 948 - 75 000
|
37 931 - 57 471
|
+150,0%
|
1,9%
|
Вся РФ
|
34 483 - 68 966
|
40 230 - 80 460
|
+0,1%
|
100%
61% вакансий для журналистов и корреспондентов рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трёх лет, 19% подойдут людям без профильного опыта работы, ещё столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж свыше 6 лет необходим лишь в 1% случаев.
Даже тогда, когда опыт в вакансии не требуется, работодатели рассчитывают, что у претендента на должность журналиста будет высшее гуманитарное образование (желательно, профильное), а также навыки поиска, обработки и анализа информации. Важнейшее требование – это грамотная устная и письменная речь. Также приветствуется портфолио работ (например, публикаций в СМИ, сюжетов или радиоэфиров). Как правило, для трудоустройства на должность журналиста необходимо не только пройти собеседование, но и успешно выполнить тестовое задание.
От журналистов с опытом работы, помимо всего вышеперечисленного, нередко ожидают глубоких познаний в какой-либо теме, например, в экономике, в культуре, в политике, спорте или в науке – в зависимости от специфики СМИ. Кроме того, важным преимуществом является наличие у кандидата собственной базы контактов и источников в различных сферах. В подавляющем большинстве случаев (79% вакансий) предполагается полный рабочий день в офисе, полностью удалённый формат предлагают только 14% вакансий. Впрочем, зачастую журналистам приходится работать в ненормированном графике, ведь иногда на события или происшествия приходится выезжать и в ночное время, и в выходные.
Топ-10 вакансий для журналистов, на которые можно откликнуться прямо сейчас:
- Журналист (строительная тематика), Москва, от 100 000 до 300 000 ₽ до вычета налогов;
- Корпоративный журналист, Москва, от 150 000 до 200 000 ₽ на руки;
- Корреспондент (машиностроение), Санкт-Петербург, от 140 000 ₽ на руки;
- Шеф-редактор, Норильск, от 130 000 ₽ на руки;
- Телевизионный журналист (научпоп), Москва, от 120 000 до 140 000 ₽ на руки;
- Радиоведущий, Владивосток, от 100 000 ₽ на руки;
- Корреспондент в информационное агентство, Анадырь, от 100 000 до 120 000 ₽ на руки;
- Корреспондент (общественно-политическая и экономическая тематика), Москва, от 90 000 ₽ до вычета налогов;
- Журналист-корреспондент, Краснодар, от 90 000 ₽ на руки;
10. Журналист новостной ленты (удалённо), от 80 000 до 150 000 ₽ до вычета налогов.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/