Мурманская область. Арктика (16+)01.10.25 14:00

Сколько стоит переманить квалифицированного рабочего

Чтобы переманить квалифицированного рабочего к себе в компанию, работодателю следует предложить ему зарплату более чем на треть выше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей рабочих специальностей из всех округов страны.

Средняя зарплатная надбавка, ради которой квалифицированные рабочие согласятся перейти на ту же должность в другую компанию, составляет 36%. Наиболее популярными вариантами оказались запросы «более 50%» (19% респондентов) и в диапазоне 35—50% (18%). Только 8% рабочих готовы сменить работу без увеличения дохода (их настолько не устраивают условия на старом месте).

На меньший процент надбавки согласны работники в возрасте до 35 лет — в среднем 34%. Рабочие 35—45 лет ожидают повышения в среднем на 35%. Наибольшие запросы демонстрируют респонденты в возрасте 45 лет и старше, их средний ожидаемый прирост заработной платы для перехода составляет 37%. Молодёжь также реже готова уйти без повышения оплаты (4% против 9—10% среди тех, кто старше).

Наибольшую среднюю надбавку для смены работы требуют монтажники (42%), сварщики, электромонтажники и механики (по 40%). Наименьшие ожидания у операторов станков с ЧПУ (30%), машинистов экскаватора (33%) и электромонтеров (35%). При этом доля тех, кто готов уйти без повышения зарплаты, максимальна среди токарей, стропальщиков и автомехаников (20, 19 и 17% соответственно) и минимальна среди наладчиков (3%).

Высокая цена перехода (плюс от 38 до 42%) характерна для профессий, где зафиксирован значительный рост медианной заработной платы за год: монтажников (зарплаты в Москве за год выросли на 28%), электромонтажников и механиков (плюс по 20% к медианной зарплате за год). Напротив, более низкие требования к надбавке (30—35%) демонстрируют группы с относительно скромной динамикой оплаты труда: машинисты экскаватора (+8% за год), стропальщики (+11%), электромонтеры (+12%) и операторы станков с ЧПУ (+14%).

Для справки, за год средние рыночные зарплатные предложения в Москве для квалифицированных рабочих в промышленности выросли на 11,9%, в строительстве — на 11%. Таким образом, цена перехода в 3 раза превышает размер индексации на старом месте.

Время проведения опроса: 3—18 сентября 2025 года.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
