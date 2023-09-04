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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 12:00

Сколько заплатят за работу мурманским учителям в новом учебном году?

По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, количество вакансий для учителей и преподавателей в России в августе 2023 года выросло до 11500 тысяч, что на 19% по сравнению с июлем. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат, а также выделили топ самых «дорогих» вакансий для школьных учителей в регионах СЗФО.

Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей, два года назад – 38,5 тысячи рублей). В Мурманской области накануне нового учебного года доход в вакансиях для учителей находится в диапазоне от 38000 - 55500 рублей.

В регионах СЗФО одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях учителей от компаний в Карелии (от 30000 до 70000 рублей), Архангельской области (от 30000 до 57471). А вот самые низкие зарплаты скорее всего получат учителя из Вологодской (до 40230) и Псковской области (от 22989 до 44483 рублей). Более того аналитика показывает, что за два года сразу в трёх регионах СЗФО зарплата в вакансиях для учителей упала: в Ленобласти (падение на 5000 рублей), в Мурманской области (падение на 6400) и в Псковской области (-2000).

По другим регионам страны наиболее высокие зарплаты учителям сейчас предлагают в Москве (74 тысячи рублей), в Сургуте (62,1 тысячи рублей), в Калуге (57,8 тысячи рублей).

Регион

Доля вакансий

 для учителей

Рыночный диапазон з\п

до вычета НДФЛ (₽)

2023

2021

Санкт-Петербург

74,1%

35 000 - 68 966

33 500 - 60 000

Калининградская область

10,1%

25 000 - 45 000

25 000 - 35 000

Ленинградская область

5,8%

30 000 - 50 000

27 500 - 55 000

Вологодская область

3,8%

25 000 - 40 230

20 000 - 34 483

Мурманская область

1,9%

38000 - 55500

34483 - 61983

Республика Карелия

1,2%

30 000 - 70 000

27 000 - 48 851

Архангельская область

1,1%

30 000 - 57 471

28 736 - 50 000

Псковская область

1,1%

22 989 - 44 483

35 000 - 46 667

Республика Коми

0,6%

34 483 - 51 724

28 736 - 50 000

Новгородская область

0,4%

26 293 - 40 000

28 736 - 40 000

 

Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь. 

Топ актуальных вакансий для школьных учителей с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами, регионы СЗФО:

  • Старший преподаватель математики, Санкт-Петербург, от 90 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/84434425.
  • Учитель математики и информатики, Санкт-Петербург, от 70 000 до 100 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/81716988.
  • Учитель русского языка и литературы, Калининград, до 70 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/8301553.
  • Преподаватель робототехники, до 130 000 ₽ на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/85269918.
  • Учитель русского языка и литературы (для нейросети), от 75 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/85016285.
  • Преподаватель английского языка, до 80 000 ₽ до вычета налогов, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/84586705.
  • Педагог дополнительного образования, до 80 000 ₽ на руки, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/85249674.
  • Учитель математики, до 70 000 ₽ до вычета налогов, Гатчина, https://spb.hh.ru/vacancy/85206536.
  • Логопед-дефектолог, до 70 000 ₽ до вычета налогов, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/84978657.
  • Преподаватель по специальности «Судовые энергетические установки», Архангельск, от 55 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84891571.
  • Преподаватель английского языка в онлайн-школу, до 75 000 ₽ на руки, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/82643207.

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