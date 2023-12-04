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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.23 12:00

Сколько зарабатывает Дед Мороз в 2023 году?

В конце года в России отмечают День рождения Деда Мороза. Специально к празднику, а также в преддверии Нового года эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, составили подборку вакансий для главных новогодних волшебников и выяснили, какую зарплату им предлагают, а также какие требования предъявляют.

Вакансии для актёров, которым предстоит играть роль Деда Мороза, традиционно начинают появляться на рынке к середине ноября. Средняя предлагаемая зарплата составляет около 70 тысяч рублей, однако итоговая сумма всегда зависит от реальной занятости и количества отработанных часов или смен.

В некоторых случаях заработок может превышать и сотню тысяч рублей. Так, в Москве ищут Деда Мороза на зарплату от 155 тысяч рублей, ему предстоит проводить детскую новогоднюю программу для постоянных клиентов агентства, среди которых, как сказано в вакансии, - звезды шоу-бизнеса, ведущие спортсмены, бизнесмены и политики.

Среди требований к претендентам на роль главного новогоднего волшебника можно встретить доброту, веселый нрав, любовь к детям, артистичность. Важно обладать выразительной и грамотной устной речью, иметь опыт публичных выступлений, кроме того, приветствуются вокальные и танцевальные навыки.

Топ-10 вакансий для Деда Мороза:

  1. Актер (Дед Мороз), до 200 000 ₽ на руки, Москва https://hh.ru/vacancy/89062830
  2. Дед Мороз (актер), от 155 000 ₽ на руки, Москва https://hh.ru/vacancy/88283990
  3. Аниматор (Дед Мороз, Снегурочка), Сочи от 100 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/89398125
  4. Дед Мороз (Актер), от 96 000 ₽ на руки, Ижевск https://hh.ru/vacancy/88758198
  5. Аниматор (Дед Мороз) на детские праздники, от 70 000 ₽ на руки, Красноярск https://hh.ru/vacancy/89255946
  6. Аниматор (Дед Мороз), от 35 000 до 120 000 ₽ на руки, Санкт-Петербург https://hh.ru/vacancy/89083021
  7. Дед Мороз, от 50 000 до 100 000 ₽ на руки, Ростов-на-Дону https://hh.ru/vacancy/89463208
  8. Актер (Дед Мороз), от 30 000 до 90 000 ₽ на руки, Воронеж https://hh.ru/vacancy/88365525
  9. Актер (Дед Мороз), от 35 000 до 70 000 ₽ на руки, Уфа https://hh.ru/vacancy/88970485

10.Дед Мороз, от 40 000 до 60 000 ₽ на руки, Оренбург https://hh.ru/vacancy/89370426

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