Скончался артист Мурманского областного драмтеатра Сергей Гронский

Сегодня утром не стало заслуженного артиста РФ, поэта Сергея Владимировича Гронского. Как сообщили его коллеги, причиной смерти стал коронавирус.

Сергей Гронский родился в 1955 году и не так давно отметил свое 65-летие. Окончил Саратовский государственный университет (геологический факультет), а также театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова.

Актёрскую карьеру в Мурманском областном драматическом театре Сергей Гронский начал в 1988 году. Первую роль он сыграл в спектакле «Интердевочка». Затем были «Волки и овцы» по Островскому, «Елизавета Английская» по Брункеру, «Люди и мыши» по Стенбеку» и десятки других ролей.

В 2004 году Сергей Гронский выпустил свою первую книгу «Критический возраст». С тех пор в свет вышло уже шесть поэтических сборников.

Сергей Гронский был постоянным ведущим мероприятий городского и областного масштаба. Многим юным северянам он запомнился по роли Дедушки Мороза на многочисленных новогодних праздниках. Кроме того, Сергей Гронский являлся дипломантом фестиваля камерных спектаклей по произведениям Фёдора Достоевского и участником благотворительных акций.