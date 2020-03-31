Скончался Геннадий Семёнович Казанин

Совет директоров и коллектив ОАО «МАГЭ» с глубоким прискорбием извещают, что 30 марта 2020 г . на 72-ом году жизни скончался генеральный директор ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

Геннадий Семёнович Казанин, доктор технических наук, академик РАЕН, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный геолог, один из ведущих специалистов страны в области морской геофизики.

Геннадий Семёнович родился 2 июля 1948 года в деревне Покровка Федоровского района Башкирской АССР.

С 1978 года Геннадий Семёнович посвятил свою жизнь Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Он участвовал в экспедициях на судах МАГЭ в различных районах Мирового океана, руководил первым научно-исследовательским рейсом МАГЭ в Антарктику в составе 32-й САЭ.

В 1999 году Геннадий Семёнович был назначен генеральным директором МАГЭ. Геолого-геофизические исследования, развернутые под руководством Геннадия Семеновича, позволили оценить нефтегазовый потенциал труднодоступных акваторий, транзитных зон и прилегающей суши Российской Арктики и прирастить потенциальные запасы углеводородного сырья. За разработку, научное обоснование и внедрение прогрессивных технологий для создания эколого-геологических основ недропользования Западно-Арктического шельфа России Геннадию Казанину в 2006 году было присвоено звание Лауреат премии Правительства в области науки и техники. Высокий профессионализм Г.С. Казанина был подтверждён научным сообществом − в 2008 г . ему присуждена ученая степень доктора технических наук.

Геннадий Семенович проводил большую общественную работу, являлся инициатором создания и президентом региональной общественной организации «Ассоциация полярников Мурманской области». Он горячо любил свою малую родину, активно помогал развивать Федоровский район Башкирии, поддерживал учебные заведения в Мурманской области.

Г.С. Казанин был удостоен многих государственных и ведомственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, (2002), ордена Почета (2008), медали «За отличие в морской деятельности», ордена «За заслуги» 1 степени Санкт-Петербургского Морского собрания, награжден знаком «Почётный полярник», получил Благодарность Президента РФ.

Мы всегда будем помнить Геннадия Семеновича Казанина как признанного лидера, выдающегося организатора производства, крупного ученого и как старшего товарища, умеющего найти в нужный момент нужные слова для каждого из нас.

Геннадий Казанин будет похоронен на своей родине - в деревне Покровка (Башкирия).