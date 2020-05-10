Скончался водитель ЦСКМС с положительным тестом на коронавирус

В Мурманске скончался пациент с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 55-летний мужчина заболел на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, из-за этого в прошлом перенёс стентирование коронарных сосудов.

Мужчина работал водителем на строительной площадке ЦСКМС и был госпитализирован 27 апреля в тяжёлом состоянии. Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ, затем в связи с утяжелением состояния переведён в реанимацию областной больницы в Мурманске, начата искусственная вентиляция лёгких. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось. 9 мая мужчина скончался, сообщает региональное Министерство информационной политики.