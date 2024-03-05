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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 15:00

Скорая помощь Мурманской области работает оперативнее, чем в среднем по СЗФО

«Эффективность борьбы с жизнеугрожающими состояниями напрямую зависит от состояния службы скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров. Мы продолжили модернизацию служб экстренной помощи, обновив в 2023 году 22 автомобиля скорой медицинской помощи. всего за последние пять лет обновлено 163 «скорых». Теперь на дежурство не выходят машины старше пяти лет», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в ходе оперативного совещания.

Своевременное переоснащение положительно влияет на один из основных показателей работы скорой медицинской помощи: на сегодняшний день доля вызовов по экстренным поводам (при угрозе жизни) с доездом в 20-минутный интервал составляет более 96,1%, что по-прежнему лучше показателей по СЗФО (85%) и в среднем по России (85,9%). Бригадами скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе была выполнена 31 успешная реанимация, 83 пациентам проведен системный тромболизис при сосудистых катастрофах.

Специализированная скорая медицинская помощь оказывается бригадами Территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным, и губернаторскому плану «На Севере – жить» в регионе развивается санитарная авиация.

«В 2023 году достигнут исторический максимум по числу эвакуированных санавиацией в критическом состоянии – 266 человек. Начинали реализацию нацпроекта в 2019 году со 186 пациентов. Это значит, что экстренная медицинская помощь при угрозе жизни стала более доступна в отдаленных районах нашей области», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

 

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