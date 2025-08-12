Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
Скорбная дата: в Северодвинске состоялся траурный митинг, посвящённый 25-й годовщине со дня гибели моряков «Курска»

12 августа  в Северодвинске на воинском мемориальном комплексе состоялся траурный митинг, посвященный 25-летию гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск» и памяти 118 погибших моряков.

В траурной церемонии приняли участие командование и военнослужащие Беломорской военно-морской базы, представители ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), администрации Северодвинска, градообразующих предприятий, ветераны и юнармейцы.

Собравшиеся возложили цветы к Скорбному камню, посвящённому экипажу АПРК «Курск», и почтили память погибших минутой молчания.

Заместитель начальника ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) Игорь Палкин отметил, что героизм экипажа «Курска» служит бессмертным примером мужества и ориентиром для военнослужащих, проявляющих доблесть в ходе специальной военной операции.

Представители ЖКС №10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), как часть военной структуры, обеспечивающей быт военнослужащих, подчеркнули важность сохранения памяти о героях-подводниках.

Митинг завершился торжественным прохождением строя моряков-подводников.

 

 

Фото предоставлено Жилищно-коммунальной службой №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

