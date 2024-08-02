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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 14:00

Скоро День железнодорожника: путь в профессию Александра Иванова, составителя поездов на АО «ММТП»

Александр Анатольевич Иванов стал составителем поездов случайно. Он окончил Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию им. Н.В. Верещагина. Потом работал на птицефабрике «Мурманская», но в 90-е годы она закрылась. С работой было плохо, и знакомый позвал в Мурманский морской рыбный порт, куда наш герой пришёл составителем поездов.

В ближайшее воскресенье будет отмечаться День железнодорожника. Его будут праздновать и работники Дирекции железнодорожного транспорта Мурманского морского торгового порта.

В ней трудятся представители самых разных профессий. Например, составитель поездов Александр Иванов. Он работает в ММТП с 2017 года, любит свой профессию и ценит хорошую атмосферу в коллективе.

Александр Анатольевич Иванов стал составителем поездов случайно. Он окончил Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию им. Н.В. Верещагина. Потом работал на птицефабрике «Мурманская», но в 90-е годы она закрылась. С работой было плохо, и знакомый позвал в Мурманский морской рыбный порт, куда наш герой пришёл составителем поездов.

«Опыта у меня никакого не было. Когда начинал, всё было непонятно, но было желание, и старшие товарищи помогли освоить профессию», - рассказывает Александр.

После рыбного порта в 2007 году Александр пришёл в Мурманский морской торговый порт и с тех пор трудится по специальности. Как в любой профессии, в ней свои нюансы, которые надо знать и учитывать.

«Мы работаем в паре машинистом. Он - в голове состава, я – замыкающий. Рабочее место – железнодорожные пути. В начале смены берем информацию у диспетчеров – они дают указания, на какие пути «отработать» вагоны. Потом – на тепловоз. Наша задача – перегнать вагоны, и выстроить их в состав», - говорит Александр.

Точное знание ситуации на железнодорожных путях – залог успешной работы составителя. Нужно учитывать ремонты, наличие порожних вагонов, график работы железнодорожной станции. Делать все нужно быстро и точно, поскольку работа с подвижным составом – это часть деятельности всего порта.

«Мы постоянно переговариваемся с машинистом по рации. Согласно правилам, это нужно делать каждые 15-20 секунд. И нужно быть очень внимательным – смотреть и за вагонами, и за железнодорожными путями», - делится профессиональными секретами Александр.

Зимой и осенью, в стужу и ветер составители, несмотря на погоду, сцепляют вагоны и поднимаются на их подножки. Александр улыбается и говорит, что нет плохой погоды, нужно просто тепло одеться, и тогда не страшен ни мороз, ни ветер, ни дождь.

«Я бы не стал говорить, что это трудная работа – было бы желание. Сейчас больше ценишь хорошую атмосферу в коллективе. Наверное, поэтому работаю в Мурманском морском торговом порту уже больше пятнадцати лет», - говорит Александр.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239318

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