Скоро лето – готов график отключений по Мурманску
АО «Мурманэнергосбыт» разместило график отключений по Мурманску на летний период текущего года:
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Опрессовки
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Плановый ремонт
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Гидравлические испытания
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Испытания на тепловые потери
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Котельная «Северная»
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15.06.2021- 18.06.2021
26.07.2021- 29.07.2021
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06.07.2021- 19.07.2021
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07.06.2021- 10.06.2021
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ЦТП-171
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28.06.2021-01.07.2021
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ЦТП-175
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28.06.2021-01.07.2021
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ЦТП-202, 203, 62, 69 кв.
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03.08.2021-06.08.2021
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ЦТП Северной промзоны
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23.06.2021- 24.06.2021
21.07.2021-22.07.2021
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Котельная «РОСТА»
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21.06.2021-24.06.2021
09.08.2021-12.08.2021
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21.07.2021-03.08.2021
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Котельная р. Абрам-мыс
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15.06.2021-17.06.2021
03.08.2021-05.08.2021
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14.07.2021-27.07.2021
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Котельная по
улице Фестивальной
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28.06.2021-01.07.2021
10.08.2021-13.08.2021
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03.08.2021-16.08.2021
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Котельная ТЦ «Росляково-1»
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08.06.2021-10.06.2021
10.08.2021-12.08.2021
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Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ»
14.06.2021-16.06.2021
Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх»
16.06.2021-17.06.2021
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02.06.2021-04.06.2021
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ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ»
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ЦТП - кв.2 Новое плато
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22.06.2021-28.06.2021
10.08.2021-16.08.2021
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ЦТП - кв.2а Больничный городок
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22.06.2021-28.06.2021
10.08.2021-16.08.2021
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ЦТП по улице Шевченко
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28.06.2021-01.07.2021
10.08.2021-13.08.2021
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ЦТП по улице Бондарной
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28.06.2021-01.07.2021
10.08.2021-13.08.2021
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ЦТП по
улице Прибрежной
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28.06.2021-01.07.2021
10.08.2021-13.08.2021
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