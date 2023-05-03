Скоро лето! Опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2023 году

Ресурсоснабжающие организации АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» опубликовали информацию о проведении ремонтных работ на основном оборудовании котельных, а также об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске в 2023 году.

Центральная котельная (Мурманская ТЭЦ): с 6 по 13 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 18 по 20 июля – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 25 июля по 7 августа – ремонтные работы на основном оборудовании, с 15 по 21 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Восточная котельная: с 16 по 18 мая – испытания на максимальную температуру, с 10 по 19 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 27 июня по 10 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 8 по 14 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Южная котельная: с 20 по 26 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 11 по 24 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 22 по 28 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Котельная «Северная»: c 19 по 22 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 4 по 17 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 24 по 27 июля – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

ЦТП-171, 175: c 26 по 29 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

ЦТП-202, 203, 62, 69 кв.: с 5 по 8 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

ЦТП Северной промзоны: с 1 по 2 июня, 20 по 21 июля - испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Котельная «Роста»: c 13 по 16 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 19 июля по 8 августа – ремонтные работы на основном оборудовании, с 7 по 10 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Котельная р. Абрам-Мыс: c 13 по 16 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 17 по 25 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 1 по 3 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Котельная по ул. Фестивальной: c 13 по 16 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 2 по 15 августа – ремонтные работы на основном оборудовании, с 8 по 11 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

Котельная ТЦ «Росляково-1»: c 5 по 10 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 10 по 24 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 7 по 9 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, гидропневматическая промывка теплосети зона «Низ» с 21 по 22 августа, зона «Верх» 23 по 24 августа.

Котельная ТЦ «Росляково Южное»: c 8 по 9 июня – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, с 21 июня по 4 июля – ремонтные работы на основном оборудовании, с 9 по 10 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, гидропневматическая промывка теплосети с 17 по 18 августа.

ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ»:

ЦТП – Новое плато: c 13 по 19 июня, с 8 по 14 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

ЦТП – Больничный городок: с 13 по 16 июня, 8 по 14 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.

ЦТП по ул. Шевченко, ЦТП по ул. Бондарной, ЦТП по ул. Прибрежной: с 13 по 16 июня, 8 по 11 августа – испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки.