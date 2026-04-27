Скоро лето: опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2026 году

Ресурсоснабжающие организации АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» опубликовали графики проведения ремонтных работ на основном оборудовании котельных, а также информацию об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске в 2026 году.

В летний период будут выполнены необходимые мероприятия для повышения надёжности и бесперебойности теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон.

Основные этапы работ АО «МЭС»:

Котельная «Северная» – 15–18 июня, 1–14 июля, 27–30 июля;

ЦТП-171, 175 – 22–25 июня;

ЦТП-202, 203 – 1–4 июня;

ЦТП Северной промзоны – 3–4 июня, 23–24 июля;

Котельная «Роста» – 8–11 июня, 18 июня–1 июля, 10–13 августа;

Котельная район Абрам-Мыс – 2–5 июня, 16–29 июля, 4–6 августа;

Котельная по ул. Фестивальной – 23–26 июня, 28 июля – 12 августа;

Котельная ТЦ «Росляково-1» – 2–4 июня, 8–21 июля, 4–6 августа;

«Низ» — 17–18 августа; «Верх» — 19–20 августа;

Котельная ТЦ «Росляково Южное» – 8–9 июня, 17–30 июня, 10–11 августа, 13–14 августа.

Основные этапы работ АО «Мурманская ТЭЦ»:

Испытания тепловых сетей (гидравлические испытания, опрессовки, испытания на максимальную температуру и тепловые потери):

Мурманская ТЭЦ - 2–8 июня, 14–16 июля и 18–24 августа;

Южная котельная - 19–21 мая, 16–22 июня и 4–10 августа;

Восточная котельная - 9–15 июня, 11–17 августа.

Гидравлические испытания и опрессовки тепловых сетей позволяют выявить и заменить изношенные участки сетей в целях поддержания надёжности теплоснабжения. Во время проверки и опрессовки тепловых сетей возможны протечки труб и появление воды на улице (температура не выше 40°C). Не подходите к местам выхода воды, не ходите и не ездите по затопленным улицам и тротуарам.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщать по телефонам аварийных служб (0051, 051).

Остановка теплоисточников для ремонта основного оборудования:

Мурманская ТЭЦ - 23 июня–6 июля;

Южная котельная - 7–20 июля;

Восточная котельная - 21 июля–3 августа.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в течение межотопительного периода энергетики выполнят ремонт теплосетей, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб для обеспечения надёжного теплоснабжения мурманчан в следующий осенне-зимний период.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566535/#&gid=1&pid=1